Ya hay fechas en el calendario de movilizaciones de la plantilla de la Policía Local anunciado por los sindicatos CSIF y UGT debido al conflicto laboral que arrastran con el Ayuntamiento de Cáceres por la tensa negociación del nuevo cuadrante y los descansos de los agentes: los días 2, 9 y 16 de febrero, en torno a las 12.00 horas, y a las puertas del consistorio, en la Plaza de las Piñuelas. La propuesta de manifestaciones ya cuentan con el visto bueno de la Delegación del Gobierno, y lo confirmaban ayer a este periódico desde el CSIF tras el acto de nombramiento de 3 nuevos subinspectores, que tomaron posesión en el Salón de Plenos del consistorio y que contó con la presencia del alcalde, Luis Salaya, y la edil delegada, María José Pulido.

Sin acuerdo

Los sindicatos insisten en que «la plantilla se siente engañada por el equipo de gobierno por culpa de una negociación que se alarga en el tiempo, tras más de 6 meses de reuniones y sin avances significativos». En la última reunión, la edil de Policía, María José Pulido, «se desmarcó con unas exigencias fuera de toda lógica; quiere disponer de los descansos de los policías a la carta y obligarles a realizar servicios extraordinarios», apuntan desde el CSIF en relación a la negociación de los coeficientes.

«Como contraprestación nos exigen estar a disposición del ayuntamiento para los eventos multitudinarios que decidan celebrar; nos quieren obligar a realizar servicios extra y por ahí no pasamos». Por eso, han anunciado que «no se va a realizar ni un solo servicio extraordinario más mientras no haya una negociación real y efectiva que permita un cuadrante que cumpla con lo establecido en el acuerdo-convenio», ya que el actual «es ilegal, al no permitir a los policías descansar el 50% de los fines de semana».

Plazas sin cubrir

«Para poder llevar a cabo los múltiples eventos que se desarrollan en la ciudad se necesita un número acorde de agentes».

Insisten en que hay 20 plazas por cubrir y que la solución pasa por tirar de las comisiones de servicio

«Faltan 20 plazas por cubrir. Para cuando salga la oposición estaremos en verano y hasta que se resuelva habrán pasado casi dos años; en ese periodo de tiempo se habrán producido más jubilaciones, por lo que esto es la pescadilla que se muerde la cola». La solución, según los sindicatos, pasa por las comisiones de servicio.

En cuanto a la respuesta ofrecida por el Gobierno local, asegurando que «mantiene su voluntad de realizar cambios y modificaciones en el servicio», desde CSIF afean que «no se nota; no hemos recibido ni una llamada para volver a reunirnos».

Ayer tomaron posesión los nuevos subinspectores: Francisco Morales Pando, Julio Flores Flores y David Nevado Chanclón. Estas plazas pertenecen a la oferta de empleo público de 2018, han accedido por concurso oposición por turno libre. Salaya les expresó en el acto que «vais a encontrar de nosotros la misma lealtad que os pedimos y toda la voluntad para que vuestro trabajo se desarrolle en las mejores condiciones posibles».