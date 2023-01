Basta con darse una vuelta por cualquier colegio o instituto para descubrir que muchos niños y adolescentes sueñan con ser ‘streamers’, ‘gamers’ o ‘youtubers’. Para algunos, estas palabras suenan a chino; para otros, son una forma de vida. Álvaro Murciano Fernández (Cáceres, 1992) es ‘streamar’, es decir, se graba en directo mientras usa videojuegos. Lo hace en la plataforma Twitch, donde lo ven una media de 100 personas por minuto. Lleva desde el año pasado realizando vídeos bajo el nombre de Semurcc92 y ahora posee una buena legión de fieles seguidores. Él es jugador semiprofesional del «Age of Empires», uno de los juegos de PC más emblemáticos y más comercializados.

Se trata de una estrategia muy divertida con el reto de convertir una pequeña tribu en una gran civilización (españoles, sicilianos, aztecas, chinos, celtas, vikingos,…) y dominar el planeta. Todo ello a partir de unos recursos mínimos y luchando contra los rivales más cercanos. «Al principio no tenía seguidores pero lo hacía para divertirme. Mi forma de jugar fue llamando poco a poco la atención. He llegado a ganar a jugadores profesionales y estoy el número siete de la clasificación nacional. Una vez que empecé a competir tenía claro el siguiente objetivo, compartir mis métodos con diferentes usuarios. La primera vez que hice un vídeo, me gustó mucho y a la gente le encantó», comenta Murciano a El Periódico Extremadura.

Desde ahí fue creciendo y su esfuerzo dio sus frutos. Llegaron los primeros ingresos económicos y los primeros viajes a torneos por toda España. «No vivo de ello, ya que lo compagino con otras ocupaciones laborales. Me saco un sueldo extra que me viene muy bien. Nunca me lo he tomado como un trabajo, es solo un hobby. Se puede ganar dinero a través de Twitch de tres maneras: suscripciones, anuncios y donativos», cuenta con una sonrisa. Él es el vivo ejemplo de que hay jóvenes creadores de contenidos en internet con estudios. Este cacereño cursó el Grado de Historia (UEx) y una FP en Cocina y Gastronomía.

Sobre el secreto de su éxito, Álvaro no sabe muy bien cómo explicarlo. «Creo que es porque hablo con naturalidad, hago alguna broma en directo y eso engancha. Suelo grabar después de comer. Sin duda, es el mejor momento para desconectar de la rutina y vivir con otros la magia de los videojuegos, esos minutos en los que, si lo piensas bien, puedes descubrir nuevos lugares, recolectar materias primas, crear fortalezas, industria y colonizar con batallas intensas...», destaca.

Álvaro Murciano apuesta por este micromundo entre la realidad y la ficción para relajarse. Se siente orgulloso viendo la familia que ha creado y que no para de crecer, solo con abrir la grieta virtual a un pequeño país de las maravillas.