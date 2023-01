El baloncesto o el voleibol, en el campo deportivo, la Cámara de Comercio o el Centro Ibérico de Investigación para el Almacenamiento de Energía, en el técnico, y ahora el festival solidario de cine y el mundo cofrade, en lo social. Extremadura New Energies, la empresa que promueve el proyecto de una mina de litio en Valdeflores, sigue con su estrategia de estar presente dentro del tejido de la ciudad y hacerse lo más presente posible en Cáceres, no solo para que se relacione con la excavación de una mina subterránea a las puertas de la ciudad, sino también con otras actividades de los distintos ámbitos de la misma.

El paso anunciado este viernes es el acuerdo de colaboración suscrito con la asociación de Jóvenes Cofrades de Cáceres por parte de la Fundación Extremadura New Energies. El objeto de este convenio es “ayudar y dotar de recursos a los grupos relacionados con el ámbito cofrade, aprovechando el carácter de Interés Turístico Internacional de la Semana Santa Cacereña para fortalecerla y dotarla de un aspecto general más atractivo para todos”, según explica la empresa en el comunicado difundido este viernes.

Y no va a parar aquí. En la nota se recogen unas manifestaciones del presidente, y también Ceo de la empresa, de la fundación, Ramón Jiménez, que anunció que en unos días se abrirá una convocatoria para que ·todas las personas y entidades interesadas hagan llegar sus proyectos y propuestas" a la fundación.

En la misma nota difundida este viernes aparecen manifestaciones del presidente del grupo de Jóvenes Cofrades de Cáceres, Álvaro Requero, en el sentido de que considera que el convenio “supondrá un impulso de gran relevancia de forma clara para el proyecto de los jóvenes cofrades (...) esperamos colaborar y trabajar conjunta y coordinadamente con la fundación, principalmente contribuyendo en la creación de empleo en la ciudad”.

Extremadura New Energie anunció el pasado año la creación de su fundación y difundió que nacía con "el objetivo de reinvertir en la ciudad parte de los beneficios obtenidos por la planta de procesado de litio que se implantará en la localidad". Se creaba con una dotación inicial de 30.000 euros "que se irá incrementado a medida que avance la actividad empresarial asociada". De momento no hay ninguna actividad sobre el terreno, todo sigue dentro de la tramitación administrativa y pendiente de que la empresa pueda conseguir de la Junta, con el acuerdo del ayuntamiento, el permiso de explotación del recurso. Hasta ese momento no habrá extracción de litio. En este trámite se lleva más de seis años desde la consecución del registro minero por Sacyr en el espacio de Valdeflores.

según informó la empresa cuando presentó la fundación, la misma tiene entre sus objetivos “impulsar el progreso económico, la justicia social, la igualdad de oportunidades, la igualdad de género, y la promoción del conocimiento, principalmente en la provincia de Cáceres y en Extremadura. Para ello patrocinará diversas actividades culturales y deportivas, impulsará programas de investigación e innovación, desarrollará y apoyará programas sociales y educativos y actuará en la recuperación, desarrollo y conservación del patrimonio cultural". La primera acción de la Fundación ha sido la firma de un convenio con la Fundación Secretariado Gitano. Entonces también se anunció que la fundación ya estudiaba proyectos de rehabilitación de zonas degradas y apoyo a diversas entidades de la ciudad que se darán a conocer próximamente: primero el festival de cine, y ahora los Jóvenes Cofrades.