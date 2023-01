«Ser capaces de que el hidrógeno pase por aquí, de acceder cerca, de ser líderes en autoconsumo y producción nos va a permitir estar en una posición más ventajosa en el futuro, lo que es fantástico, y el debate en nuestra región va pasando, incluso entre los más jóvenes, de preguntarse hacia dónde se van a ir, a preguntarse dónde van a trabajar, hacia dónde se van a formar, o en cuales de los sectores que destacan en la región va a estar su futuro».

Son palabras del alcalde de Cáceres, Luis Salaya, en la I Jornada de Eficiencia y Almacenamiento Energético de Extremadura, organizada por la Cámara de Comercio, celebrada esta semana y en la que ha asegurado: «Necesitamos fotovoltaicas de primera generación en la industria casi permanentemente». «No necesitamos que sean de primera generación para el autoconsumo en viviendas, y seguramente por la reutilización pasará parte de ser capaces de evitar problemas que puedan surgir en el futuro; y el reciclaje, es el gran reto que tenemos, y debemos ser lo bastante listos y rápidos para ser capaces de atraer a los inversores cerca de donde se están utilizando las piezas originales en nuestra tierra».

En este encuentro, el regidor municipal ha valorado la posición ventajosa que tiene la región en el momento de cambio de paradigma energético que se está viviendo, y la necesidad de caminar unidos en Extremadura construyendo un proyecto sólido sin guerras entre municipios para afrontar este futuro.

A juicio de Salaya, hace no tanto «teníamos la sensación en Extremadura de que nos enfrentábamos a un cambio de paradigma en el que no sabíamos cómo encajar, no había este optimismo que se respira ahora mismo». Ha reconocido la complicación que ha supuesto el transitar de un sistema construido sobre los combustibles fósiles hacia uno sobre la energía eléctrica, y la primera tentación es sustituir los unos por la otra, pero ni las redes, ni las necesidades ni los retos son los mismos».

Salaya ha asegurado que la primera tensión es la falta de soluciones inmediatas para el almacenamiento y que eso nos ha llevado a hablar de la eficiencia. «Dentro de unos años agradeceremos el no haber tenido una capacidad de almacenamiento ilimitada para poder pensar mucho en ella, en el autoconsumo en las viviendas y lo que consume la industria».