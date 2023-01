Los sanitarios de Cáceres volvieron a salir a la calle este lunes para denunciar que la plantilla es insuficiente para garantizar la calidad de asistencia a los pacientes, una queja no compartida por el Servicio Extremeño de Salud (SES), que defiende que la proporción de personal por paciente es ajustada a lo que marca la ley.

«Aplausos ayer, bofetadas hoy», «sanitarios explotados, pacientes maltratados» o «con poco material es difícil trabajar» fueron algunas de las consignas que se podía leer en las pancartas. La plantilla se concentró a media mañana en las puertas de la gerencia del área de salud, cacerolas en mano, para reclamar mejoras en sus condiciones laborales ante la mirada de los cacereños. Por primera vez en meses, trasladaron sus protestas de los hospitales a la sede del SES.

Ahí, este lunes volvieron a hacer públicas las principales demandas que llevan reivindicando desde hace meses y a las que, tal y como criticaron, no se les ha dado respuesta. Entre los que secundaron la concentración se encuentran profesionales de diferentes áreas como Enfermería, Atención Primaria o Cardiología. Lamentaron la «sobrecarga» porque los ratios de pacientes no son proporcionales y denuncian que no se cubren las bajas y por esta razón, no pueden disponer de sus días libres. En conjunto, critican que ese «hartazgo» y «agotamiento» tiene efectos sobre la atención que se le brinda a los pacientes.

A través de un manifiesto al que dieron lectura, trasladaron al SES sus peticiones. En concreto, piden que se aumente el personal para poder ofrecer una respuesta adecuada y que sustituyan las vacantes que dejan las bajas. Del mismo modo, entre las peticiones figura el cese de la dirección de Enfermería por «la mala gestión» con el personal en estos últimos meses.

Sobre las quejas se pronunció este lunes a preguntas de este diario el gerente del área de salud, David Zambrano. En relación a la concentración, aseguró que «respetamos que nuestros trabajadores se concentren pero no compartimos los motivos por los que lo hacen». Subrayó que desde la gerencia se realiza periódicamente un análisis en cada unidad de los dos hospitales y «cuando hay un momento de presión asistencial, se actúa».

Hace referencia en concreto a la situación que se vivió en Navidad cuando en algunas jornadas la plantilla de Urgencias asumió más del volumen habitual de pacientes. «Vimos que había un déficit en la plantilla e hicimos contrataciones, lo mismo hacemos en otros servicios», aseguró. En relación a la protesta porque las ratios no están proporcionadas, Zambrano apuntó que «son las que están aprobadas por ley y son adecuadas».

En cualquier caso, añadió que «lo que habría que analizar en un futuro es la carga asistencial». En cuanto a la petición de los sanitarios para que se cubran las vacantes, el gerente se remitió a la última campaña de contrataciones que se puso en marcha en diciembre para facilitar la conciliación en las fiestas de Navidad. «Estamos haciendo estudios puntualmente para reforzar esas unidades y mejorar la conciliación, hay un plan de contratación de sanitarios y una parte llegará a Cáceres», sostiene.

"La sanidad pública debe estar por encima de cualquier campaña"

En los mismos términos, descartó que vaya a llevarse a cabo otra de las reivindicaciones, el cese de la directora de Enfermería aludiendo a que «la gestión que hace es la más adecuada». Por último, en relación a la presencia en la protesta de este lunes de representantes de PP y Vox, Zambrano lamentó que deje de «politizarse la sanidad pública» porque debería «estar por encima de cualquier campaña». Horas antes, el concejal de PP, Rafael Mateos lamentó la «dejadez» de la consejería con el área de salud de Cáceres.