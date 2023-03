Un arroyo que sí tiene agua, que está rodeado de espacios verdes en sus márgenes, con pérgolas, con paseos de tierra, con pequeñas y grandes pasarelas para atravesarlo, con áreas estanciales que están protegidas del sol y la lluvia, con bancos, con espacios para juegos infantiles y con huertas. Eso es lo que el PP quiere para la Ribera del Marco. En el video que se proyectó este miércoles, en el acto de presentación de las líneas generales del programa electoral del PP y de su candidato a la alcaldía, Rafael Mateos, se detalla para un tramo concreto: entre Vistahermosa y fuente Concejo.

Mateos presentó en Las Cabellerizas, arropado por afiliados y simpatizantes, esas intenciones generales. Para el final del acto dejó una de las medidas estrellas de su oferta electoral: la recuperación de la Ribera del Marco y su transformación en un espacio estancial, en un parque. "Han sido muchas las intenciones de intervenir en esta zona verde, pero hasta ahora no se ha hecho nada", recalcó el candidato, para a continuación asegurar que su proyecto "es un paso más porque se pasa del papel a algo tangible, es un proyecto real, que se tiene diseñado y que lo vamos a hacer a partir del 28 de mayo". "Me voy a dejar la piel para que Cáceres pueda crecer mirando a la Ribera del Marco", subrayó.

Antes de hablar de la Ribera, Mateos dividió su discurso y su oferta electoral en cinco ejes. En innovación y empresas, el candidato aseguró que en el programa electoral se incluirán «medidas fiscales y de simplificación administrativas que ayuden al despegue de la economía local», anunciando que se darán facilidades a los empresarios para que no se eternice la consecución de los permisos administrativos para evitar «que las calles estén sin vida porque no hay actividad en ellas, esto es algo que me repiten una y otra vez en todas mis visitas y reuniones».

En Juventud se comprometió a ofrecer a los jóvenes «opciones de ocio seguras y saludables, que el deporte base tenga el peso que merece y que las pistas se encuentren en buenas condiciones y que abran a diario». La apuesta por el patrimonio es otro de los ejes destacados del programa con la intención de «que sigamos abriendo patrimonio, que mimemos los detalles». Sobre la excesiva dependencia que puede tener en un futuro la economía de la ciudad respecto al turismo, el candidato señaló que se tiene «que lograr que la balanza se equilibre, evitar que la economía cacereña se reduzca a si vienen o no visitantes».

Avanzó que en política de barrios su plan es «coser la ciudad, que los barrios y pedanías estén conectados y que haya servicios dignos en todos ellos (...) hay vida más allá de Cánovas y San Juan». En medio ambiente, sus ideas son «diseñar una ciudad sostenible, reduciendo la huella de carbono, con la mejora de los transportes, y los costes energéticos de los edificios municipales».