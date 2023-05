Rafa Mateos dice que si es alcalde volverán los toros a Cáceres

El debate de los toros ha salido hoy al ruedo electoral de Cáceres. Ha sido de la mano del candidato a la alcaldía por el Partido Popular, Rafa Mateos, que ha anunciado que recuperará los festejos taurinos en la ciudad, "frente a los cuatro años de paralización total para el sector que ha supuesto -ha dicho- la gestión del socialista Luis Salaya en el ayuntamiento". Mateos recuerda que existe "una gran afición a los toros que debe ser escuchada y grandes figuras del toreo que merecen brindar de nuevo sus faenas a la ciudad. Es un orgullo ver a nuestro Emilio de Justo saliendo por la puerta grande de Las Ventas y una tristeza no poder verle repitiendo gesta en la Era de los Mártires", ha agregado.

El líder popular no ha respondido, eso sí, a la pregunta clave: ¿hay empresarios taurinos dispuestos a invertir en Cáceres sin que eso suponga un espolio a las arcas municipales? Mateos no se ha pronunciado sobre este extremo vital, pero sí ha arremetido contra el alcalde: "Pido a Salaya que se moje y sea claro, que diga que no quiere toros en Cáceres y deje de escudarse en la rehabilitación de la plaza para dar la espalda a los aficionados a los toros y a todo el sector taurino de la región”, ha sentenciado en el tono que ya sí está elevando en esta campaña.

Para Mateos “es fundamental” que se recuperen los festejos taurinos porque además “la tauromaquia tiene una indudable transcendencia como actividad económica y empresarial, genera riqueza y miles de puestos de trabajo en la región”, subraya Mateos recordando que en Extremadura hay más de 120 ganaderías de reses bravas, se celebran anualmente unos 600 espectáculos taurinos y existen 48 plazas de toros.

Rafa considera imprescindible concluir la restauración del coso cacereño, en el que ya se han invertido 300.000 euros para el arreglo de la cubierta, "pero donde aún queda mucho por hacer (puertas en mal estado, pintura, tabiquería, accesibilidad vías de evacuación…)", ha dicho disparando el ventilador electoral contra su oponente más claro: el Partido Socialista.

Tras su puesta a punto, el candidato popular apuesta por acondicionarlo para que pueda albergar conciertos y otro tipo de espectáculos y de eventos deportivos, así como ser visitable por la ciudadanía. Mateos ha aprovechado para recordar que el coso cacereño es un claro ejemplo de una plaza de toros de alto valor patrimonial, declarada como Bien de Interés Cultural en 1992, siendo una de las plazas más antiguas de España construida en 1844.

Por último, Mateos y el PP impulsarán la adhesión del Ayuntamiento de Cáceres al “Protocolo para la promoción de la tauromaquia en la comunidad autónoma de Extremadura”, suscrito el pasado mes de octubre por la Junta de Extremadura, la Diputación de Cáceres, la Diputación de Badajoz, la Federación de Municipios y Provincias de Extremadura y la Fundación del Toro de Lidia. El documento implicaría al consistorio en el impulso decidido a los toros y a la difusión de la cultura taurina (seminarios, conferencias, cursos, exposiciones, promoción de peñas y agrupaciones taurinas..), además de sentar las bases de la futura Red de Municipios Taurinos de Extremadura, lo que podría suponer un importante impulso al turismo de la ciudad.