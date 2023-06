En un municipio que no llega al medio millar de habitantes, Plasenzuela, se ha gestado uno de los proyectos más vistosos que ha parido Extremadura en los últimos años: El Bosque de To. Una curiosidad que engloba, a su vez, varios proyectos: la escuela de arte y vida, el cuidado del bosque y el museo de mitología y leyendas de Extremadura. La conjunción de estos tres pilares conforma El Bosque de To, «un lugar para todos y para hacer, como se dice en castúo, ‘de to’», apuntan sus promotores y gestores, Daniel Martínez y Ariadna Camps, que pusieron en marcha un ‘crowdfunding’ porque han construido «un edificio desde cero, sin ninguna subvención ni ayuda».

Autogestión Un espacio autogestionado a través de nuestra asociación cultural, artística y rural, que apuesta porque «todos tengamos acceso a una educación artística. Un espacio donde desarrollar la creatividad, donde experimentar, jugar, mover el cuerpo, aprender, intercambiar conocimientos; un lugar de encuentro y desarrollo a través del arte». La iniciativa, con su proyecto del Museo de Mitología Extremeña (al aire libre), ha recibido el segundo premio del Programa de Ideas Emprendedoras en el Mundo Rural (PIE) de la Diputación de Cáceres. «Con El Bosque de To queremos involucrar a quienes conviven en el medio rural, además de colectivos provenientes de otros lugares, para promover el intercambio cultural y de la interacción entre lo rural y las ciudades», afirma Daniel Martínez. Así, con su Museo al Aire Libre de Mitología y Leyendas de Extremadura, la Escuela de Arte y el cuidado del bosque, esta iniciativa busca preservar el patrimonio cultural y natural, promover la participación ciudadana y revitalizar la vida cultural de la región. «Este bosque es nuestro hogar, y como tal, nuestro objetivo es cuidarlo y mimarlo» Un hogar en el bosque Se trata de un bosque mediterráneo de encinas y alcornoques con gran multitud de aves. Aquí podrás observar a rabilargos, abubillas, abejarucos, águilas culebreras, milano negro, cigüeña blanca, búho chico y muchas otras. Para mantener y fomentar la sostenibilidad de este bosque, debido a la escasez de agua, una de las propuestas pasan por crear algunas charcas en la finca. «Este bosque es nuestro hogar, y como tal, nuestro objetivo es cuidarlo y mimarlo. La realidad es que las zonas verdes de esta región están en peligro. Si cada uno ponemos nuestro granito de arena, estaremos haciendo una gran labor», asegura Ariadna Camps. Además, en este bosque te puedes encontrar con mitos y leyendas como el misterioso Pelujáncanu, la enigmática Serrana de la Vera o el imponente Machu Lanú, en su museo al aire libre. Todo ello, con el objetivo de preservar, transmitir y fomentar el arte y la cultura en el medio rural, para todas las edades y para asociaciones.