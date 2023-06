Cáceres se prepara para celebrar su Semana del Orgullo LGTBI cuyo acto central, reivindicativo y festivo tendrá lugar el 24 de junio, coincidiendo con la mágica Noche de San Juan. Habrá una marcha y luego una gran fiesta cuyas cabezas de cartel, Soraya Arnelas, Sofía Cristo, Privan de Camp, Cherri Coke, Priscila Osiris, Lolita Pink Up y Los Stars Dancers. Presentará Femurosa, según ha adelantado el concejal en funciones del área, David Holguín, que no participará este año como edil pero sí como activista de pro. La cita se celebrará, como viene siendo habitual, en la plaza de la barriada de San Blas, a cuya asociación de vecinos y hosteleros el responsable municipal ha agradecido por su "compromiso y dedicación".

Con una camiseta con la imagen de Lorca y uno de los versos de su Romancero Gitano ('Tienen, por eso no lloran, de plomo las calaveras. Con el alma de charol vienen por la carretera'), el concejal ha avanzado que la semana del Orgllo será el reflejo del "grito de la valentía para decir que estamos aquí, peleando por las personas que desde la Transición y la democracia hasta llegar a la Ley Trans tanto han luchado por el colectivo".

Holguín ha indicado que el nuevo escenario político obliga a estar "vigilantes" para que "no se viertan discursos de odio en las tribunas" y a luchar "contra los "desnortados", en referencia a la última agresión a una mujer trans en el metro de Barcelona. Igualmente, ha aludido a la necesidad de atajar el acoso en las escuelas y ha puesto esta legislatura como "ejemplo de consenso".

En este sentido, el concejal socialista ha dicho: "Creo que el PP va a seguir trabajando en la misma línea porque todos los acuerdos que hemos alcanzado en esta materia han sido en espacios de consenso donde hasta ahora no ha habido debate".

En cuanto a la entrada de Vox en el hemiciclo municipal, el socialista Holguín ha confesado que no siente temor, pero sí "preocupación". Y ha reiterado: "No tengo temor político pero sí preocupación social. Creo y entiendo que el PP es razonable pero nosotros estaremos vigilantes para que los derechos lgtbi no den un paso atrás".

El programa de actividades se iniciará el martes 20 y concluirá el sábado 24. Habrá exposiciones, un documental, un taller de volley y el Family Pride.

El concejal de Igualdad LGBTI en funciones, David Holguín; ha presentado los actos junto a la activista de Extremadura Entiende, Sisi Cáceres; y la psicóloga y el técnico de Fundación Triángulo, Patricia Naharro y Sergio Arias, que han agradecido al Ayuntamiento su colaboración y defensa de los derechos de las personas LGBTI.

La programación comenzará el martes 20 de junio a partir de las 19.30 horas en el Centro Cívico Raimundo Medina, donde tendrá lugar la inauguración de la exposición ‘Huellas de la Diversidad’ y la proyección del documental ‘Voces’. El miércoles 21 de junio, en el Espacio Anúmbara se inaugurará la exposición ‘’Pueblos de Colores’ a las 20 horas y habrá una visita guiada por la ciudad monumental.

El viernes 23 habrá un taller de Volley por la Diversidad que comenzará a las 19:30 y finalizará a las 21:00 horas, en el Pabellón Teodoro Casado. Además, el mismo día 23 también tendrá lugar el ‘Family Pride’ en la explanada de San Blas a las 20.30 horas.

Finalmente, el sábado 24, a las 19.30 horas se celebrará la marcha reivindicativa cuyo punto de partida estará situado en el parque de Gloria Fuertes, junto a la Fuente Luminosa. El recorrido continuará por la Plaza Mayor hasta llegar a San Blas, en torno a las 20.00 horas donde se celebrará el acto final con el concierto del orgullo LGTBI.

Y también dentro de la programación, hasta el 30 de junio en el Palacio de Isla se podrá visitar la exposición ‘Transiciones’, de la artista Sara Moralo, toda una defensa de la diversidad a través de sus magníficas fotografías.

Por su parte, Sisi Cáceres, ha agradecido la colaboración del Ayuntamiento y de Holguín “que nos lo ha puesto muy fácil en estos años, y esperamos que sigan siendo productivos. Este año más que nunca queremos ser más visibles”.

De otro lado, Sergio Arias y Patricia Naharro han aludido a "los momentos inestables y convulsos para la población LGBTI, donde resurgen los discursos de odio que ya pensábamos que estaban olvidados, y queremos hacer notar que la diversidad forma parte de toda nuestra población. La sociedad sigue siendo un lugar peligroso para las personas LGBTI, no hay semana en la que no conozcamos un acto de violencia hacia una persona LGBTI. Es -han concluido- una gran lacra contra la que tenemos que luchar”.