Un abrazo entre dos generaciones en Cáceres

«Mi abuela Mariana, tiene una cana, cana canariera. Mi abuela Mariana, me cuenta los cuentos siempre a su manera. Yo la quiero mucho, yo la quiero tanto. Me ducha, me peina y me lleva al campo. Me enseña canciones, me ayuda a estudiar, dice poesías, solemos jugar. Luego por la noche, mi abuela me vela, un cuento me cuenta, y cuando me duermo, me apaga la vela, Mariana mi abuela». Estos versos de Gloria Fuertes quiso dedicar Mabel a Isabel Mostazo para celebrar el día de los abuelos

Con este abrazo entre dos generaciones recuperó Cáceres este martes la tradicional celebración en la que reunió durante unas horas a los niños que participan en los campamentos del instituto de Asuntos Sociales con los mayores de la residencia de Ciudad Jardín en Cánovas. 25 Los más jóvenes, que a lo largo del campamento han trabajado valores como tolerancia y el respeto a los mayores, quisieron homenajearles con su cercanía. Durante la mañana de ayer les leyeron poemas y les hicieron entrega de las manualidades que han elaborado durante el campamento como llaveros, flores o dibujos. Estuvieron presentes la concejala de Participación Ciudadana, Jacobi Ceballos, yla concejala de Asuntos Sociales, Encarna Solís. Esta última indicó en declaraciones a los medios que el acto cuenta con una «doble vertiente» porque muestra el cariño hacia las personas mayores y pone en valor el «diálogo intergeneracional».