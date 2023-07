"Cuando leí a Espronceda empecé a imaginarme su mundo lleno de piratas y de gente fuera de la ley"

-¿Cómo fue que le empezó a interesar la poesía?

-Recuerdo la estación, que fue verano, y con 16 años estaba muy aburrido, cuando empecé a leer el libro de texto de 2º de BUP y empecé a leer a Góngora pensando que no estaba entendiendo lo que me quería decir, aunque era muy bonito. Fue realmente algo de curiosidad hacia el lenguaje más bello. Durante ese verano empezó todo, donde también leí a Espronceda y comencé e imaginarme su mundo lleno de piratas y de gente fuera de la ley, que es como yo me sentía en aquel momento, ya que había repetido dos veces curso. Creo que esos dos polos opuestos fueron los que más me atrajeron hacia el mundo de la poesía, por un lado, esa poesía con un lenguaje oscuro, pero bello y, por otro lado, un mundo de gente que está fuera de la ley.

-Dice que dos autores que le introdujeron al mundo de la poesía ¿Pasó lo mismo con algún libro?

Los anteriores fueron poemas sueltos de esos autores, el que me llevo directamente a la poesía fue Charles Baudelaire con 'Las flores del mal', porque tuvo esa unión de los dos polos, ya que tiene un lenguaje muy cuidado además de una poesía muy atractiva y con un mundo callejero, de los bajos fondos. Después ya vinieron otros autores, sobre todo franceses como Mallarmé, aunque también algunos españoles como Lorca o a Juan Ramón con 'Diario de un poeta recién casado', o 'El cántico' de Jorge Guillén, que son libros que nos hacían leer en COU y mí no me suponía ningún trauma. Y después vino el más grande para mí, que es Fernando Pessoa.

-Lleva ya unos cuantos poemarios y ensayos a su espalda...

-Un día me lo preguntaron y no supe responder, ya he perdido la cuenta, en total con todos los libros puede llegar a 30 pero no lo sé. Este libro marca una nueva etapa dentro de mi poesía. Mi trayectoria se podría dividir en tres partes, la primera que sería hasta 2014 con el libro Inclinación al envés, y desde ese libro hasta este, antes de este último poemario, se encuadraría la segunda época. La última se encuadraría con dos libros, este último 'Un adiós abierto', y otro que todavía no ha salido llamado 'Un cancionero inacabado'; formarían una etapa de cierre respecto a la poesía publicada bajo mi nombre.

-En la dedicatoria menciona que tanto este libro, 'Un adiós abierto', como el siguiente, 'Un cancionero inacabado', son libros de poesía especular ¿A qué se refiere con esto?

-La poesía especular tiene un complemento non finito: es un término pictórico que significa inacabado, a medio hacer. Básicamente sería como mostrar las versiones que tiene un poema o un libro y todo el trabajo que hay detrás del resultado final. Normalmente, cuando ves un libro o una escultura sólo ves la obra finalizada, no todo el proceso, incluso no ves a todas las personas que te acompañan durante el proceso.

-El libro esta claramente divido en tres partes muy diferenciadas ¿Por qué?

-Hay una primera parte que serían los poemas que están en mi cabeza, una segunda llena de tachones, fugas textuales, que están a medio hacer, que sería como una obra de teatro porque hay personajes, y por último, una tercera parte donde ya está el poemario totalmente hecho, de manera que el lector va haciendo el poema conforme va leyendo.

-¿Se ha planteado alguna vez escribir novelas?

-Actualmente estoy escribiendo una novela que llevo muy avanzada, titulada 'La ciudad de la nada', que seguramente esté acabada para el año que viene. Está dividida en tres partes, la primera en la que intento que el lector visualice la ciudad de una forma humorística y sarcástica, mientras que en la segunda parte ya llevo más al detalle las partes de la ciudad, como el clima o la arquitectura. En el último fragmento del libro ya se desarrolla por completo la trama, donde aparecen sobre todo dos géneros, el erótico y el policíaco.