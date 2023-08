El PSOE arremete contra el PP: "Con nosotros los meses de verano nunca fueron meses olvidados"

Sin que hayan pasado los cien días de cortesía, el Grupo Municipal Socialista ha sorprendido hoy con unas durísimas declaraciones contra el gobierno que preside Rafael Mateos. Lo ha hecho la exconcejala Fernanda Valdés con un comunicado que no deja títere con cabeza, que saca pecho de su gestión y critica a la actual edil, Soledad Carrasco, a la que le afea que utilice su "herencia recibido".

La misiva de Valdés ha destacado que los meses de verano, durante su legislatura, nunca fueron "meses olvidados" en la agenda cultural cacereña. Asegura que "la programación cultural que se llevó a cabo contó con programas y actividades que nunca antes hubo en la ciudad, y precisamente la herencia recibida en esta materia está manteniendo la agenda cultural del verano cacereño".

La concejala socialista Fernanda Valdés no se queda ahí y asevera: "Hay que tener poca información, muy poca memoria o mucho desconocimiento para decir que en Cáceres en materia de cultura en verano, no hubo nada estos años de gobierno socialista. Podemos afirmar, sin equivocarnos y con el aval de los datos, que los cuatro últimos años han sido los que han hecho que Cáceres respire y reviva, porque antes tuvimos décadas de sequía cultural. Y el sector también puede corroborar estos datos".

Y tirando de datos, Valdés va a más y en un tono claramente incisivo sentencia: "Es evidente que la actividad cultural en la ciudad ha disminuido considerablemente, ya que los años anteriores, durante la legislatura en la que estaba gobernando el PSOE, se crearon multitud de programas y actividades que nunca antes habían existido en nuestra ciudad".

Seguidamente, la exconcejala, en un intento de desmontar a la actual edil de Cultura, Soledad Carrasco, sin que prácticamente ésta haya tenido tiempo de asentarse, presume de que gracias a su anterior gestión Cáceres se llenó de turistas: "Esa ha sido precisamente una de las razones por la que Cáceres tuvo datos históricos en cuanto al turismo, la extensa y diversa actividad cultural incesante, también durante el verano".

Valdés recopila y sostiene que "en el mes de agosto se celebró la muestra de Teatro bajo las estrellas". Sin rubor, generaliza y asegura que esa actividad "cautivó a los cacereños las largas noches de agosto en el Parque del Príncipe", y después, algo más modesta, habla del Festival de Jazz de Cáceres, que cumplió el año pasado su tercera edición, o de los programas de conciertos de la Banda Municipal de Música.

También se refiere al programa de Folk Barrios. Recuerda que ese programa "llevó a parques y piscinas de la ciudad nuestro folclore más tradicional", que incluso, y como punto álgido de su trabajo, "enseñó a bailar El Redoble" a los cacereños.

Luego cita las noches de Cine de Verano en el Foro de los Balbos; las Noches del Baluarte, que define como "un proyecto ambicioso y multidisciplinar que llenó de contenidos culturales uno de los espacios más conocidos de la ciudad cacereña. todos los fines de semana", Libros en el Parque, exposiciones en el Palacio de la Isla y "etc”, concluye sin especificar qué actos incluye ese "etc".

El enfado de Valdés llega un día después de que Soledad Carrasco compareciera en rueda de prensa para presentar los 'Conciertos secretos' de la ciudad monumental. Pero parece que no le ha gustado a la exresponsable de esta cartera: "La concejala de Festejos del PP presenta un proyecto que dice novedoso y que en realidad parece un extracto sacado del programa de ‘Música monumental’, que fue un evento gratuito al aire libre y en vivo, que pudieron disfrutar los viandantes y turistas que paseaban por la ciudad monumental y alrededores. Un programa pionero que consistió en una treintena de artistas cacereños repartidos en 16 actuaciones, los viernes y sábados durante cuatro fines de semana”, vuelve a arremeter.

No contenta, Valdés insiste: "De momento las únicas actividades que ha habido en la ciudad desde que la nueva corporación tomó posesión, han sido la herencia recibida: la fecha del concierto de los Cuarenta Principales estaba reservada hacía meses, y se habían organizado eventos como La Noche de San Juan en el Palacio de la Isla que contó con la actuación del Duende Josele; De Barrio a Barrio en Verano; el Festival de Folklore celebrado en la Plaza Mayor en julio; y hasta algunas actividades que se dejaron cerradas para enriquecer la Noche del Patrimonio el próximo septiembre”.

Nunca antes en la historia de la democracia de Cáceres se habían realizado unas declaraciones tan duras sin que hubieran pasado los cien días de cortesía. Valdés ha saltado la barrera y lo ha hecho para decir que lo único bueno era lo suyo, que lo de los demás no vale. Y lo hace así: "Porque la labor de la Concejalía de Cultura y Festejos la legislatura pasada no sólo era organizar nuevos eventos propios, era también coordinarse con el resto de concejalías e instituciones, y también con artistas, asociaciones y entes culturales a los que apoyábamos", dando por hecho que Soledad Carrasco no se coordina con nadie.

Para finalizar, esta perla: "La agenda cultural estaba bien gestionada para que no coincidieran eventos ni en espacios ni en tiempos, y así poder tener la mejor agenda cultural que ha tenido Cáceres en toda su historia. Lo que nos ha convertido en un destino cultural y de ocio de referencia en la región y en el país".