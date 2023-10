El festival Extremúsika de Cáceres prepara su arranque con más de 150.000 vatios de potencia de sonido y más de 300.000 de potencia lumínica que se instalarán en el recinto hípico de la capital cacereña, que cuenta con 35.000 metros cuadrados y está dotado con todas los servicios y accesibilidad. Allí se distribuyen los tres escenarios del festival y zonas de market, restauración, comida, baños y descanso. La zona de acampada tiene previsto el alojamiento para más de cinco mil personas y el área de parking alojará más de 5.000 vehículos, según informa la organización en un comunicado de prensa recogida por la agencia efe.

En este encuentro musical de otoño en el oeste peninsular se darán cita artistas como Quevedo, Natos y Waor, Ayax y Prok, Mago de Oz, Ska-p, Delaossa, El Drogas, Marc Seguí, Fernandocosta, Morad, La Pegatina, La M.O.D.A., RVFV, Boikot, Obús, Tu otra bonita, Muyayo rif, Ptazeta, Hard gz, La Pantera, Las Ninyas del corro, We are not djs, Los niños Jesús, Fernanda Martins, Horacio Cruz, y otros. De momento la organización ha dado a conocer los grupos que actuarán cada día y «en breve» se anunciarán los horarios concretos de cada actuación.

Así miles de asistentes que ya han comprado su entrada podrán disfrutar los días 12, 13 y 14 de octubre de más de 60 artistas, bandas y grupos musicales, que «convivirán en un ambiente único donde los ritmos urbanos, el rock, el mestizaje e incluso la electrónica se dan la mano y se disfrutan a partes iguales», informa la organización. En el Escenario Twin se ubican los escenarios Cigüeña y Porky, que tiene más de 7.000 metros cuadrados, y el Escenario Bellota, 6.000 metros cuadrados.

Según informa la organización, Extremúsika es un festival accesible para personas con movilidad reducida y personas con discapacidad auditiva. Se dispondrá de una mesa en la que las personas con problemas de audición podrán solicitar el uso de mochilas vibratorias y bucles magnéticos para vivir todos los conciertos. Es un servicio gratuito, según informan los organizadores en su comunicado de prensa.