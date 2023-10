La falta de aeródromo es la principal rémora que tiene Cáceres en cuanto a dotaciones

Con el comienzo del curso político y con un nuevo mandato en la corporación local se abre el debate sobre el modelo de ciudad que se quiere desarrollar. Una discusión que esta vez cobra mayor relevancia cuando, por segunda ocasión, se hace un intento de ser capital cultural europea. En infraestructuras, el principal déficit del municipio y de la provincia es la falta de una dotación aérea. Los tres intentos en las dos últimas décadas han chocado con la protección del suelo, los planes de aeródromos en Cervera y Arenales, y con la crisis y la realidad económica, el intento de aeropuerto auspiciado por la Junta y apadrinado por la extinta Caja Extremadura. La dotación aérea más cercana está a un centenar de kilómetros en Talavera la Real, en Badajoz.

De la unión de la A-66 y la A-58 por el este del casco urbano solo se redactó un estudio informativo

En la primera reunión oficial entre el alcalde, Rafael Mateos, y la presidenta de la Junta, la también cacereña María Guardiola, el aeródromo estuvo sobre la mesa. Hace más de una década, tras tenerse que descartar La Cervera, fueron un grupo de ciudadanos, a través de la fundación Cáceres Capital, el que se movilizó para dotar al aeródromo de otra localización, en Los Arenales. Pero, por dos veces, una por falta de una Declaración de Impacto Ambiental ordinaria (DIA) y otra por tenerla, pero negativa, Los Arenales también quedó desestimado.

Retomar la idea del aeródromo pasa antes por elegir un enclave que no presente inconvenientes ambientales

La DIA negativa se conoció en mayo de 2022. Los recursos de la Junta no prosperaron y el pasado abril se adjudicó la redacción de un estudio de alternativas para una nueva ubicación. En una visita el pasado 26 de septiembre a Cáceres, con motivo de la presentación de la reforma de la avenida de Héroes de Baler, el consejero de Infraestructuras, Manuel Martín, habló de que todavía no se contaba «con los informes definitivos». Ese estudio, adjudicado a la consultora Aertec Solutions, especializada en el sector aeronáutico, debe incorporar varias alternativas, es un paso fundamental para retomar el aeródromo, luego faltará, además del proyecto, el estudio de impacto ambiental. Los inconvenientes que está habiendo para que el municipio de Cáceres cuente con una dotación aérea ha hecho que el Aeroclub de Cáceres se haya ido a Valdefuentes.

En infraestructuras ferroviarias, la ciudad dio un paso atrás cuando en el verano de 2012 el Lusitania Express dejó de pasar por Cáceres y Valencia de Alcántara para conectar las dos capitales ibéricas. A lo anterior se suma que no hay transporte de mercancías ferroviarias y que la alta velocidad con la capital de España no tiene fecha. No obstante, en el verano de 2022 entró en servicio la plataforma de alta velocidad en el tramo entre Badajoz y la estación de Monfragüe y el trayecto hasta Madrid se recortó hasta las 3 horas y cuarto. La electrificación de las vías en el tramo extremeño, que está anunciada para las próximas semanas, reduciría un poco más esos tiempos. El Alvia, que ahora circula a una velocidad máxima de 180 Km/hora hasta Monfragüe, podrá alcanzar 200 Km/hora con la electrificación. Para que llegue a su máximo de 250 kilómetros por hora se tendrá que implantar el sistema de bloqueo móvil continuo (ertms).

Al igual que al final del pasado mandato se contrató con una consultora un estudio para un aeródromo, lo mismo se hizo para una terminal ferroviaria para mercancías. El aeródromo, pese a los incontables inconvenientes que está teniendo, sigue siendo algo más probable que la terminal, aunque el consejero de Economía, Guillermo Santamaría, tras su reunión de la pasada semana con el alcalde para hablar de la urbanización de suelo industrial junto a Capellanías, habló de que sería interesante «desarrollar una terminal ferroviaria asociada» a las Capellanías.

En infraestructuras viarias, Cáceres cuenta desde hace más de una década con dos autovías que la circundan por el oeste -de norte a sur- y por el este. Para la conexión de ambas se redactó un estudio informativo, aunque su ejecución se vinculó a una futura demanda de tráfico. Si está adjudicado, incluso se iniciaron las obras, la continuidad de la autovía este -A-58- por el sur en dirección a Badajoz. De las rondas urbanas, solo queda por iniciarse la sur (está en licitación), la oeste es, por ahora, solo una planificación urbanística.