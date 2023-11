La subida de los sueldos

Parece mentira que una cosa tan insignificante como tu sueldo pueda tener tanta trascendencia porque de la porquería de sueldo que te pagan por lo visto depende la estabilidad de la economía mundial. En teoría tu sueldo puede subir cualquier porcentaje, cuanto más alto mejor pensarás tú que eres un inconsciente. Pues resulta que no puede subir más del tres por ciento, unos 30 euros.

Si debido a algún milagro subiera cincuenta euros, que parece una nimiedad, se originaría una hecatombe porque tú te das al gasto y al despilfarro en cuanto tienes un euro en el bolsillo y eso hace subir la inflación porque los comerciantes son muy ladinos y piensan "si sube la demanda, subimos los precios". Y luego sube el euríbor, los préstamos se encarecen y se ralentiza la economía. Mira a lo que conduce tu ignorancia.

Puesto que a conveniencia eres capitalista, comunista y hasta anarquista, se te ocurre pensar: "¿Y qué pasa si los beneficios de las empresas suben el 40 por ciento?" Pues que la economía va muy bien. ¿ Y no sube el IPC ni hay riesgo de inflación? Nada de nada. Pero vamos a ver bobalicón. ¿ Qué productos compras tú? Los que forman parte del IPC: lentejas, patatas, pollo, sardinas, vino peleón... Sin embargo esos ejemplares ciudadanos no despilfarran sus dineros en esas viandas. Ellos consumen caviar, nécoras, angulas, langostas, cava no sé qué Chandón...que por mucho que valgan y suban no inciden en la subida de precios ni en el euribor.

Las mansiones en Malibú, los cruceros por las Bahamas, no repercuten en nada en cambio el pisito de cuarenta metros y el viaje a Matalascañas repercute y de qué manera. ¿Cómo se explica esto? Misterios de la economía. ¿Y qué es la economía? Un pretexto porque siempre escuchamos la misma canción: "Es que la economía no lo permite" No permite subir sueldos pero si los beneficios. Vivimos por y para la economía, aunque algunos viven y de qué manera a costa de nuestra creencia en la economía. En esta economía porque es posible que exista otra que no sé por qué no la ponemos en práctica.