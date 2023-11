El Ayuntamiento de Cáceres esperará para comenzar a multar con las cámaras de tráfico

El alcalde, Rafael Mateos, y el concejal de Infraestructuras, Víctor Bazo, informaron este miércoles de la finalización de la reforma de las calles San Antón y Parras, que se han transformado en una plataforma única (calzada y acerados al mismo nivel). Mateos explicó que en esta intervención se optó por no utilizar granito, sino por subir la calzada «con aglomerado, con una resina especial» y con materiales que permitirán que soporte mejor las altas temperaturas.

La finalización de las obras no supondrán que ya esté operativa la cámara que se instaló al inicio de la calle San Antón para controlar el acceso de vehículos. El alcalde recordó que no se empezará a sancionar a los conductores no autorizados a entrar en este eje viario hasta que estén tramitadas y resueltas las 400 solicitudes de tarjetas que se han presentado. Aunque las cámaras no estén operativas, el alcalde comentó que sí están colocadas las señales que solo permiten el paso de los vehículos que estén autorizados. La policía local, en el caso de parar a un conductor y que no pueda demostrar que está autorizado, multará al infractor.

La ampliación de la limitación de accesos de vehículos no solo incide en el eje de San Antón y Parras, también en las calles que están en el entorno de la plaza de Santa Clara, en este caso la cámara está instalada en la entrada a la zona por la calle San Ildefonso.

En el eje urbano de San Antón y Parras solo estarán autorizados a circular con su vehículos, además de los servicios públicos, los residentes, los que tengan plazas de garaje en los estacionamientos de esta zona, los que se dirijan a los establecimientos hoteleros y los que vayan a dejar su vehículo estacionado en el aparcamiento de la plaza de obispo Galarza. La obra también ha permitido la transformación de la calle Clavellinas en una vía peatonal.

Sobre futuras intervenciones para crear nuevos tramos peatonales o semipeatonales, el alcalde se refirió este miércoles a la ampliación del tramo peatonal del paseo de Gloria Fuertes. Es una obra que está pendiente de acometerse y en la que el tramo peatonal del paseo ganaría espacio a costa de la calzada de la avenida de España.