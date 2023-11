Kaydy Cain recomienda Cáceres

El artista madrileño Kaydy Cain ha utilizado su red social 'TikTok' para recomendar la gastronomía de Cáceres. Visitó la capital cacereña durante la celebración de Extremúsika, donde actuó el pasado 14 de octubre. "Hola mi gente, estamos en Cáceres y vamos a comer en la avenida Ruta de la Plata", presenta en su vídeo. En concreto, visitó el Restaurante Eustaquio Blanco, situado en el número 2 de esa vía.

Junto a una decena de compañeros, el cantante muestra su parte favorita de la carta y su decisión final: "Un carpacho, unas berenjenas en tempura y el rodaballo con salsa de almendras". No duda en presumir del foie de perdiz, las croquetas, la ensalada o del pan: "está hecho de manera natural, no salen todos como clones". No duda en probar los platos de sus acompañantes, como la merluza con ajos negros, el chuletón de ternera o la berenjena crocante. Con los postres también hace lo mismo, se lo 'roba' a sus acompañantes.

Para finalizar, puntúa todos los platos que ha probado: "Les pongo a todos un 9, menos al mío que le doy un 7. Hoy no he ganado hermano, no siempre puedo hacerlo, hay que saber perder". "Muy recomendado todo", finaliza.