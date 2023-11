Cáceres se enfrenta a la pérdida de, al menos, 2 millones de fondos Feder

El Ayuntamiento de Cáceres se enfrenta a la pérdida de, al menos, dos millones de euros de fondos Feder de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (Edusi). No da tiempo a gastarlos a fecha de 31 de diciembre. El Ministerio de Hacienda ha denegado la prórroga que había solicitado el gobierno municipal. Cáceres no es una excepción, es la misma decisión que se está adoptando con otras corporaciones locales que también habían pedido más plazo para ejecutar las intervenciones para las que se obtuvo la financiación europea. De las acciones programadas por el ayuntamiento, hay seis, que suman casi los 2,5 millones de euros, incluida la parte de la cofinanciación local, que ni siquiera han salido a licitación o ya no hay tiempo para cerrarlas. La más destacada es la de la operación de las Trinitarias.

