Ronda sur, museo de El Madruelo y CIIAE son las principales inversiones de la Junta en Cáceres en 2024

Las inversiones de mayor importe que aparecen en el proyecto de presupuestos de la Junta para 2024 y que se ejecutarán en Cáceres son la ronda sur (19,8 millones de euros para las anualidades de 2024, 2025 y 2026), el museo de El Madruelo (17,3 millones para las próximas cuatro anualidades) y el Centro Ibérico de Investigación para el Almacenamiento de Energía (8.535.500 euros para el año próximo).

Para el ejecución de la ronda sur se llegó a convocar el concurso y se presentaron licitadores, pero la Consejería de Infraestructuras ha frenado su ejecución porque está pendiente la obtención de la totalidad del suelo de la nueva vía urbana de 3 kilómetros, que conectará las glorietas de las carreteras de Miajadas y Badajoz.

En el caso del museo que se planifica en el espacio que ocupó el colegio, la semana pasada se anunció la adjudicación de la redacción del proyecto al arquitecto navarro Patxi Mangado y la dirección facultativa de la obra. El nuevo edificio albergará la colección Helena Folch Rusiñol de instrumentos musicales y cerámica.

En el centro de investigación, la inversión es conjunta con el Ministerio de Ciencia. La unión temporal de empresas constituida por las compañías Sacyr y Gévora presentó el pasado junio a la Junta el proyecto básico para la construcción de los tres edificios que formarán parte del centro. La inversión total, incluida la contratación de más de un centenar de trabajadores que tendrá el complejo, es de 75 millones de euros. Es la principal inversión pública que se desarrolla en la ciudad en los próximos años hasta que se pueda ejecutar la segunda fase del Universitario.

Entre las inversiones planificadas para el próximo año en las cuentas autonómicas también destaca la reforma de la residencia asistida, con una partida de 4.807.150 euros, la instalación de un rocódromo, con un gasto de un millón de euros, y la adecuación de la avenida de Héroes de Baler, con una previsión de 1.600.000 euros en la anualidad de 2024. También hay tres partidas, por valor de 1,1 millones, para la reforma del edificio del antiguo hospital Virgen de la Montaña.

Para el aeródromo de Cáceres no aparece una partida concreta en las cuentas autonómicas, solo hay una cantidad genérica por valor de 260.000 euros, sin que se haga una precisión sobre qué dotaciones aéreas entran en la misma. Desde la Consejería de Hacienda se precisó este miércoles que el proyecto de Cáceres entra dentro, junto a otros, de esa partida, "una parte irá destinada al proyecto de Cáceres, pero, al no conocerse todavía la ubicación definitiva, no podemos concretar", indicaron. El siguiente paso para el aeródromo es la elección de la ubicación, el primer estudio que se ha hecho baraja ocho posibles localizaciones, y estudiar su viabilidad ambiental.