La Policía Local advierte del riesgo que supone la saturación de la plaza Mayor de Cáceres con la pista y el tobogán

La Policía Local informó negativamente sobre la solicitud presentada por el empresario de la pista de hielo para la instalación de los puestos de artesanía y churrería que están colocados en la plaza Mayor, en el espacio estancial, en la desembocadura de Gran Vía y Pintores. Una de las consideraciones en las que apoya su negativa es que la saturación de la plaza Mayor, con la instalación de la pista de hielo y atracciones, y aledaños, el foro de los Balbos con el tobogán, ponen en riesgo la evacuación de la plaza en el caso de un siniestro, además se argumenta que la única zona de descanso que tiene la plaza -la zona donde se ha montado el poblado navideño- no debería eliminarse en estas fecha, y se estima que parece que el grupo empresarial que pide la autorización, García Grupo SL, ejerciera un control exclusivo sobre el espacio público de la plaza Mayor.

A todo lo anterior, la técnico de ocupación de la vía pública de la Policía Local también califica de desproporcionado que se haya tenido que desmontar el mobiliario urbano del espacio estancial y que no se considere que el coste, se calcula que al menos sea de 1.524 euros, se repercuta en el empresario. No es la única objeción que por parte de un servicio del ayuntamiento se ha puesto a la pista y atracciones, la Sección de Turismo también estimó que la plaza no es un buen lugar para su instalación.

Estas objeciones planteadas por servicios municipales fueron recogidas este viernes por la portavoz del grupo municipal de Unidas Podemos, Consuelo López, que en un comunicado denunció que el alcalde, Rafael Mateos, al firmar la resolución en la que se concede la autorización al empresario, desoye las recomendaciones realizadas por estos técnicos y pone «en juego la seguridad ciudadana» en unas fechas en las que se prevé una gran afluencia de público a la plaza Mayor.

López recordó que los servicios de Infraestructuras del ayuntamiento valoran en 1.524 euros el coste de la retirada de los bancos y mobiliario que se han tenido que quitar del espacio estancial, cantidad a la que se tendrá que sumar el coste de los posibles materiales a emplear en la recolocación. Para la portavoz de Podemos, es el empresario el que debe afrontar este coste, además precisó que la tasa que tenía que abonar por la ocupación de la plaza, que asciende a 29.707 euros, se intercambió por el gobierno por entradas para familias con menos recursos, «vamos a estar muy atentos para que esa 4.243 entradas lleguen a las familias vulnerables atendidas por el Imas».

Sobre el contenido del informes de la policía local sobre la seguridad en la plaza, el concejal delegado de este área, Pedro Muriel, aseguró que se evaluará la situación por si hay que «mejorar las condiciones que se establecen en los informes». «Si hay que tomar alguna medida o resolución en cuanto a la ubicación o reubicación de los espacios, pues se hará», indicó Muriel en relación al mercado, además, preguntado sobre cómo se dio la autorización con un informe en contra, el concejal comentó que informes e instalación se producen «a la par, tiene que haber informes en tanto y cuanto estén montadas las instalaciones, no se pueden hacer informes previos al montaje de la instalaciones.

En cuanto al tobogán del foro de los Balbos, su instalación ha tenido un coste de 14.339 con cargo a una partida del presupuesto del ayuntamiento. Se adjudicó con un contrato menor a la oferta de menos coste.