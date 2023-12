Quejas por la mala calidad del menú a los enfermos en un hospital de Cáceres: «No se puede comer»

«No se puede comer». Esta misma frase ha repetido sobre el menú hasta en diez ocasiones este último año una paciente oncológica durante sus ingresos para recibir tratamiento en el hospital San Pedro de Alcántara de Cáceres. La usuaria que formula la queja atiende a las iniciales de M. F. --prefiere no desvelar su identidad-- y denuncia una situación que ha sufrido de forma reiterada desde que en enero le detectaran un linfoma en un estadio avanzado.

Desde principios de año, ha acudido a recibir sesiones cada mes de quimioterapia con frecuencia y en los periodos en los que ha permanecido hospitalizada sostiene que no ha podido alimentarse correctamente porque el menú que sirven a los pacientes no cumplía unos mínimos de calidad. «Es vergonzoso, solo con levantar la tapa, es para vomitar», critica de forma tajante. «No es normal que le den un menú en estas condiciones a nadie y menos a una persona enferma, que ya de por sí se encuentra en un estado más vulnerable de lo habitual, comer bien es imprescindible para la recuperación de un paciente», sostiene.

Asegura que su queja no es aislada si no que es una crítica compartida por pacientes de distintas áreas. Lo cierto es que el hospital San Pedro de Alcántara de Cáceres protagoniza desde 2019 una situación excepcional en cuanto al cátering a los enfermos puesto que no dispone de cocina propia. El sistema que se emplea se conoce en el argot como línea fría. Esto se traduce en que todo el servicio de cocina está centralizado en el hospital Universitario. Ahí se elaboran los menús en grandes cantidades para todos los ingresados de Cáceres mediante técnicas de cocción tradicional refrigerada --como en los comedores escolares-- y se transportan congeladas al San Pedro, donde se reparten a los pacientes.

Preguntado por este asunto, el Servicio Extremeño de Salud (SES) anuncia que tomará medidas «para que esta situación no vuelva a ocurrir». En ese sentido, ponen de manifiesto que la Gerencia del Área de Salud de Cáceres ya ha iniciado la puesta en marcha de un protocolo con la Unidad de Nutrición del hospital Universitario «para evitar que se vuelva a servir un menú en este estado a ningún paciente y especialmente a los pacientes oncológicos».