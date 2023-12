Ruego el perdón del amable lector porque este es el tercer artículo que escribo con este título y esta temática. La verdad es que siento vergüenza y hasta me dan ganas de llorar pero es lo que hay y ojalá que nadie tenga motivos para escribirr otro artículo así. Decía hace 15 años: «Hace más de 30 años me preguntó un amigo madrileño a manera de saludo, ‘Qué pasa en Cáceres’; le contesté con un artículo que titulé ‘En Cáceres no pasa nada’. Hoy podría decirle lo mismo y añadir que desde entonces no ha pasado nada. Y desde hace 15 años tampoco ha pasado nada.

Quizás exagero porque hoy tenemos más habitantes y más rotondas, aunque pasar no pasa nada. Y seguramente tenemos más arbolitos y lagartijas, pero pasar no pasa nada. Decía yo que carecíamos de conexión ferroviaria con el norte y sur de la península desde hacía más de30 años. Añado que desde hace más de 45 años y que el tren que nos une con Madrid es el de peor calidad de España. Y llevábamos más de 10 años con obras, que ahora son más de 20 años, pero en Cáceres no pasa nada. Llevábamos más de 10 años esperando la construcción de un hospital, hoy tenemos medio, cosa inédita en la sanidad mundial, y no se sabe cuándo lo tendremos entero, pero en Cáceres no pasa nada. Ni se sabía cuanto tiempo consumíamos agua de olor y color desagradable y nos prometieron un nuevo abastecimiento, pero la realidad es que las empresas de agua mineral hacen su agosto en Cáceres; porque en Cáceres no pasa nada. Supongo que querrá usted añadir más situaciones vergonzantes y en agradecimiento a tenerle como lector le dejo espacio para que se desahogue usted. Y concluía yo: Alguien me pregunta; ¿ Y qué quiere usted que pase? Y yo, muy en mi papel de catovi, me encojo de hombros, cruzo los brazos y respondo: ‘pues lo único que puede pasar en Cáceres: una procesión. Para ser justo debo añadir: pero el año que viene Magna.