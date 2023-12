Una cesta de Navidad de 6.000 euros

Una motocicleta Keeway Vieste de 125 centímetros cúbicos, una televisión Samsung de 65 pulgadas, un patinete eléctrico, una PlayStation 5 con el EA Sports FC incluído, una air-fryer, una cafetera de cápsulas Dolce Gusto, una aspiradora, tres jamones, embutidos, turrones, mazapanes, vinos o champán. Todos estos productos conforman el lote navideño que ha organizado el empresario cacereño José Lucero Monroy en la Multitienda El Antojo.

En una mesa de más de diez metros cuadrados dentro de su establecimiento tiene colocada una espectacular cesta de Navidad. Lucero asegura que «es la más grande de Cáceres, ¿quién va a tener una que supere a esta en dimensiones?». Ha preparado unas 5.000 papeletas -con dos números cada una- que ya está vendiendo, a cinco euros, tanto en la tienda como en la localidad de sus padres, Sierra de Fuentes. El gran premio será para la papeleta que coincida con las cuatro últimas cifras del premio gordo del sorteo de la Lotería del Niño, el próximo 6 de enero.

«A mi me encanta arriesgar, y he visto que este año no la hacía la churrería San Blas, así que decidí hacer un sorteo así. Fui adquiriendo los regalos poco a poco, porque sólo llevo ocho meses con el local, para crear una cesta atractiva», cuenta.

El propietario de la tienda es un ex de Atrio: Lucero desempeñó sus labores como recepcionista en el hotel durante doce años. «Siempre quise trabajar en mi propio bar o restaurante, pero me decidí por un local cercano a mi casa, en frente del instituto Virgen de Guadalupe, y lo vi adecuado porque no había nada así por la zona. Para comprar el pan o una cocacola había que irse muy lejos. Estoy muy contento por haber optado por este negocio», sentencia Lucero.