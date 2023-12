Rechazo en Aguas Vivas a la ampliación del aparcamiento del parque del Príncipe

"No se puede buscar un beneficio ambiental destrozando una zona verde». Daniel Puerta, vecino del barrio de Aguas Vivas, no entiende que el ayuntamiento haya decidido ampliar el aparcamiento en superficie del parque del Príncipe llevando las plazas de estacionamiento hasta el barrio y aún entiende menos que esta decisión se justifique para una reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, «es una insensatez». El concurso de redacción del proyecto y de la ejecución de las obras salió a licitación hace tres semanas y en Aguas Vivas no están de acuerdo con la solución adoptada por la incidencia que tiene sobre aproximadamente una hectárea del parque, entre la avenida de Hernán Cortes y el paseo central.

El parking del parque del Príncipe dobla su capacidad con 160 nuevas plazas Es una obra que se financia con fondos europeos y que se justifica en el pliego técnico para la reducción del tráfico en el centro, de forma que pueda lograrse el mayor efecto posible en la mejora de la calidad del aire y la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Con los trabajos proyectados se pretende ampliar el estacionamiento en superficie del parque con 160 nuevas plazas. Puerta conoció la iniciativa hace tres semanas cuando salió a licitación, el plazo para la presentación de ofertas finalizó este mismo martes. «No ha habido una información pública previa», se quejó, aunque insistió en que todavía hay tiempo para replantear una intervención «con la que se cercena una parte del pulmón del parque del Príncipe». De color rojo el espacio que ocupará la ampliación del aparcamiento en superficie del parque del Príncipe. Está entre la avenida de Hernán Cortes y el paseo central del parque, es una de las zonas del parque donde se pueden dejar perros sueltos. Prolongará el estacionamiento, al que se accede por la calle José Luis Cotallo, hasta Aguas Vivas. En su opinión la idea de ampliación «está mal planteada» porque hay otras opciones para no tener que ocupar la totalidad de la franja que hay entre el estacionamiento actual y Aguas Vivas. Argumentó que como alternativa a la pérdida de un espacio verde del parque está dar un mejor aprovechamiento al espacio que desde 2006 ocupa el aparcamiento en superficie, un parking que «está en pésimas condiciones y que está mal planteado, se puede adecentar y aumentar sus plazas» aseguró, además afirmó que es una plataforma que no se llena a diario, «siempre hay plazas libres y algunas no se pueden ocupar porque están en mal estado». Isabel, Consuelo, Juana, Brígida y Daniela son vecinas de Aguas Vivas, un barrio en el que convive población mayor, los residentes de siempre de esta zona urbana de casas bajas, y los nuevos vecinos, población joven que se ha trasladado a un barrio que se revalorizó con el parque urbano, «no queremos que nos traigan los coches hasta las puertas de nuestras casas», aseguraron. Por ahora lo que se está haciendo en el barrio es una recogida de firmas y la colocación de carteles expresando el rechazo a un gasto que consideran que es «innecesario». En contra de su demanda está que el procedimiento de adjudicación ya está iniciado. Los sobres con las ofertas presentadas se abrirán en una próxima mesa de contratación del ayuntamiento para luego estudiarlas y valorarlas. Es una obra que sale con un presupuesto de licitación de 938.113 euros, de los que 16.093 son de la redacción del proyecto y 922.020 son para la ejecución de las obras. Este no es el único concurso, el ayuntamiento también ha sacado a licitación la dirección de obras y coordinación de seguridad y salud. El plazo para presentar ofertas es hasta el día 15.