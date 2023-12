Aspace Cáceres pasó cuatro horas sin agua por una avería en la red de abastecimiento

La asociación Aspace Cáceres pasó cuatro horas sin agua el pasado lunes por una avería en la red de abastecimiento. Entre las 8.00 y las 12.00 horas la rotura, que provocó un socavón frente a la puerta, mantuvo sin abastecimiento a la oenegé. La sede está ubicada en la calle Acuario, de la urbanización R-66, que sufre este tipo de incidencias de forma continua. Jesús Martín, vecino de la zona, cuenta que "en pleno siglo XXI tenemos siempre garrafas de agua del grifo almacenadas por si un día nos levantamos y no tenemos suministro".

El ayuntamiento anunció en septiembre que iban a poner en marcha un proyecto de renovación de la red en el área afectada por las roturas, y que "hasta que pueda ser una realidad, se ha requerido a Canal de Isabel II que actúe de la manera más eficaz y diligente ante cualquier aviso de los vecinos". Estas actuaciones aún no han comenzado: "He tratado de reunirme en varias ocasiones con el consistorio, pero no lo he conseguido. La semana que viene volveré a intentarlo porque necesitamos una solución", cuenta Martín.