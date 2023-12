«No hay herencia. Nos han dejado deuda y proyectos sin ejecutar; sin ni siquiera planificar»

Es uno de los concejales con mayor peso en la presente legislatura. Víctor Bazo es Graduado en Ingeniería de la Edificación y arquitecto técnico, con posgrado en Urbanismo por la Universidad de Extremadura (UEx). Funcionario de la Diputación de Cáceres desde 1997, en esta legislatura compatibiliza su cartera municipal con un asiento como diputado provincial.

Se ha pateado los barrios en los últimos meses, ¿qué deficiencias detecta principalmente?

Hemos escuchando a los vecinos y la gente lo que quiere es vivir en barrios más limpios, mejorar la iluminación, la accesibilidad y las infraestructuras. Y eso es lo que nosotros vamos a intentar llevar a cabo en esta legislatura. Con actuaciones muy concretas, mejorando la iluminación y con inversiones en los presupuestos y otras que se van a incluir a través de remanentes. También vamos a impulsar el contrato de jardines para trabajar en esa limpieza y desbroce tal y como nos han trasladado los vecinos. Y a través del contrato de mantenimiento se va a hacer una gran apuesta para dar mayor accesibilidad a los barrios. Por ejemplo, en Las 300, un barrio que tiene una población muy mayor y que necesita de esa accesibilidad. Queremos barridas más cómodas, más cuidadas y habitables.

Cáceres parece estancada en materia de infraestructuras...

Cáceres necesita ser más competitiva sobre todo en infraestructuras y estar mejor comunicada y tener, por fin, ese aeródromo. Conectar las dos capitales de provincia y tener ese tren de alta velocidad. Al final, necesitamos tener las infraestructuras que ya tienen otras capitales de provincia, estar a la misma par para poder competir y poder atraer empresa y conseguir que nuestros jóvenes no tengan por qué marchar. Ese es el modelo que tenemos que buscar y vamos a trabajar con otras administraciones para reivindicar las mismas infraestructuras y oportunidades.

El aeródromo sigue siendo, años después, una infraestructura que no termina de arrancar...

Estamos trabajando mano con mano con la Junta de Extremadura y ponemos a disposición nuestros terrenos y las modificaciones que tengamos que realizar. Es muy importante para poder competir, y nosotros no vamos a poner ningún cerrojo a ninguna infraestructura que mejore la ciudad».

¿Se avanzará más en peatonalización en esta legislatura?

Todo lo que viene de fondos europeos te lo marcan en sostenibilidad y eficiencia energética. Y para poder sujetar esos fondos tienes que hacer ciudades más sostenibles. Tenemos que seguir trabajando para dar paso al peatón, que tome la calle en detrimento del vehículo. Y que las actuaciones que hagamos sean para beneficiar al ciudadano de a pie y pueda ir a cualquier sitio andando. Tenemos que hacer un impulso por el transporte público y apostar fuertemente por hacer del centro de la ciudad un espacio mucho más cómodo y que sea más factible patearlo. Las ciudades se disfrutan cuando se pueden pasear y cuando el peatón coge protagonismo en las calles. Y cualquier proyecto que venga encaminado a que eso sea una realidad lo tenemos que apoyar.

Un ejemplo...

Virgen de la Montaña. Una avenida castigada y que es una reivindicación de muchos años de vecinos y hosteleros. Y lo hemos marcado como uno de los cuatro proyectos estrella. La reforma integral de una de las grandes arterias de la ciudad; habrá un antes y un después. Será una avenida de disfrute para el peatón.

Es un proyecto que ha suscitado dudas. ¿El bulevar se mantendrá?

Lo que se va a hacer es mantener el arbolado y se trabajará con vecinos y hosteleros, y todo aquel que conviva con esa avenida, para no perjudicar a nadie. Pero, al final, lo que hay que intentar es una gran superficie parecida a lo que se hizo en calle Viena. Lo bulevares para que tengan protagonismo necesitan tener una anchura considerable. Y aquí se unirá el bulevar con un gran acerado, para crear esa zona de esparcimiento, y propiciar que se pueda desarrollar muchísima más actividad en esta avenida.

¿En qué punto estaba la ejecución de obras e inversiones cuando llegaron al Gobierno local?

Nos hemos encontrado un ayuntamiento prácticamente parado, donde gran parte de los proyectos estaban metidos a través de remanente y, cuando los hemos querido lanzar, desde Intervención nos han señalado que no existía crédito porque los plazos de ejecución eran superiores a los meses que restaban en el año para poderlo ejecutar. Así ha pasado con centros cívicos (el de Santa Lucía y Cáceres el Viejo), donde el proyecto suponía una cantidad muy por encima, hasta 600.000 euros más de lo que estaba en el presupuesto o, en este caso, en el crédito. Y eso ha sido una constante con la mayoría de los proyectos Edusi, que estaban a punto de perderse y que hemos tenido que trabajar a la carrera. Y seguimos trabajando a la carrera. Ahora mismo, por ejemplo, estamos licitando los aparcamientos disuasorios, porque tienen que estar licitados antes del día 31, pero cuando hemos llegado a la alcaldía no estaban ni siquiera redactados esos proyectos. O proyectos que se encontraban en contratación desde el mes de febrero y que hemos tenido que lanzar o hemos tenido que adaptar precios porque estaban totalmente olvidados.

Una de sus quejas en la oposición era la parálisis en materia de obras e infraestructuras...

Nos hemos encontrado un ayuntamiento que no ha sido ni siquiera capaz de ejecutar su gran promesa electoral: demoler el Bloque C; lo único que hicieron en cuatro años fue redactar el proyecto. Lo hemos licitado y ya está en marcha. Nos hemos topado con un estancamiento total y una legislatura perdida para la ciudad».

Precisamente, el PSOE ha alertado de que se pueden quedar sin ejecutar hasta un 26 % de fondos europeos...

Cuando el PSOE llega en 2019 se encuentran con una ejecución bastante alta de los Edusi, con proyectos de la legislatura anterior que quedan prácticamente ejecutados, como la ampliación del Parque del Príncipe o de la calle Viena. Se encuentran con una ejecución del 55 %. Con respecto a estos fondos, desde el año 2021 no han sido capaces de ejecutar prácticamente nada. Nos hemos encontrado partidas, como aparcamientos inteligentes o eficiencia energética, donde ni siquiera sabían cuál era el proyecto que querían ejecutar. Así, es muy difícil, en pocos meses, intentar salvar estas partidas. Yo creo ha sido una cuestión más de desconocimiento por parte del equipo de gobierno anterior. Y ahora ese desconocimiento se los están trasladando a su portavoz, que sale diciendo barbaridades a la ciudadanía al respecto.

No parecen muy contentos con la herencia recibida...

Ellos sí que la recibieron y se tiraron dos años viviendo de esa herencia. Nosotros lamentamos no tener herencia; esa es la realidad. Nos han quedado deudas y proyectos sin ejecutar, sin pensar y sin siquiera planificar. Han señalado que el proyecto de los carriles bici de Capellanías estaba entregado en el mes de mayo, cuando la realidad es que se ha entregado en el mes de octubre. Por lo que el desconocimiento es brutal. Si el concejal del PSOE que se encarga de ese área sale a decir que ese proyecto se ha entregado en mayo, es que no sabe realmente el estado en que se encontraban determinados proyectos de la ciudad o es que intenta, directamente, engañar a la ciudadanía.

También habéis criticado la ejecución del presupuesto participativo de 2022, que dicen que no llega al 19 % ...

Se olvidaron del presupuesto participativo de 2019, cuando le dejamos el 50 % ejecutado en el mes de mayo y las modificaciones necesarias para ejecutar el resto, pero le trasladaron a los vecinos que el compromiso no era suyo. En el año 2020 no hay presupuestos participativos por la pandemia. En el 21, la ejecución no llega al 25 %, actualmente. Y en el 2022 no llega al 15%. Y ahora, en el 23, no hacen siquiera un presupuesto, a pesar de tener los apoyos necesarios para sacarlo adelante. Ha sido una falta de respeto a los ciudadanos y de compromiso. Escuchar a los vecinos es muy importante, pero también hay que darles voz a través de la ejecución de esos proyectos porque, si no, al final, te cargas los presupuestos participativos y le quitas la voz a los vecinos.

¿Qué pasa con los presupuestos participativos que aún ha sin ejecutar de los años 2021 y 2022?

Vamos a asumir los presupuestos participativos del año 21 y 22, y los vamos a ejecutar al 100 %. Muchas partidas no existen; otras sí, a través del crédito, y aquellos que no están contemplados presupuestariamente, los sacaremos a través del propio remanente. Y así se lo hemos trasladado al Consejo de Distritos».

Crédito y deuda

¿Vais a dar uso al crédito de 8 millones en materia de obras?

Lo que se ha ejecutado de ese crédito fueron las pocas partidas que se realizaron a través de los presupuestos participativos. Pero al aprobar los cuentas prácticamente en verano, tenían poca maniobra de ejecución y, por tanto, metieron los presupuestos participativos a través de ese crédito. Y luego incluyeron en ese crédito también proyectos con un coste muy por debajo del valor real. Ahora, lo que lo que tenemos que hacer, nada más empezar el próximo año, es poner encima de la mesa los diferentes proyectos que hay, hacer las diferentes modificaciones y empezar a dar uso a ese crédito lo antes posible. Porque estamos pagando unos intereses que los ciudadanos no se merecen, después de tres años de parálisis. Nadie en su casa pide un crédito para dejarlo parado. Pero haremos las modificaciones pertinentes y usaremos ese crédito en beneficio de los cacereños.

Grandes obras

De las grandes obras que perfilan la legislatura, Virgen de la Montaña, el complejo deportivo en Nuevo Cáceres, plaza Marrón y Ribera del Marco, ¿cuál será una realidad primero?

Esos cuatro proyectos ya llevan su partida correspondiente en el borrador de presupuestos. En 2024 licitaremos ese proyecto del futuro centro deportivo. Y a finales de este año, los técnicos tienen el compromiso de entregar los pliegos de Virgen de la Montaña y plaza Marrón, y ya están trabajando en los de la Ribera del Marco. Y queremos ejecutar estos grandes proyectos a lo largo de la legislatura. Tienen que ir acorde a un organigrama y durante los próximos cuatro años tiene que haber actuaciones continuas, para que antes de finalizar la legislatura estén todos ejecutados. Pero, plaza Marrón será el más rápido en ejecución: una zona que necesitaba un respaldo municipal, para darle otra imagen. Después de pasar a ser un enclave muy importante tras la apertura del Museo Helga de Alvear. Es una de las entradas más importantes que va a tener la ciudad, a través de camino Llano, y es una reforma más que necesaria de embellecimiento. Virgen de la Montaña, intentaremos que a finales del 24 o principios del 25 sea el inicio de obras. Y en el caso del centro deportivo, lo primero que se ejecutará será la piscina climatizada, que es muy posible que en el 2024 también empiece a construirse.

Héroes de Baler ha sido una demanda histórica, por qué se ha tardado tanto…

La verdad es que lo desconocemos, porque ya veníamos pidiendo a la Junta en 2015 esa reforma, cuando se estuvo haciendo la rotonda de la Cruz Roja. Ya llevábamos entonces mociones exigiendo esa actuación en Héroes de Baler. Es una arteria principal y cose varias barriadas como Mejostilla, Gredos, Caceres el Viejo, con mucha población y en crecimient; es una zona totalmente abandonada. Por eso, exigíamos esa reforma, aunque luego repercuta en el ayuntamiento el mantenimiento. Ha llegado tarde pero intentaremos agilizar las obras y estamos en continua comunicación con la Junta esperamos que esté lista a finales del 24 o principios del 25.

¿Qué otras obras importantes hay proyectadas?

El Centro Cívico de Santa Lucía es un proyecto que nosotros ya iniciamos en el año 2018 con el consenso de los vecinos y de las diferentes organizaciones que había en Aldea Moret. Y lamentamos que en cuatro años lo único que se haya conseguido es realizar el proyecto. También apostamos por los parkings disuasorios. Hay que dar facilidades en los aparcamientos, en la barriada de Gredos, el del Parque del Príncipe o Nuevo Cáceres.

Y han puesto el foco en Capellanías...

Debemos apostar por el apoyo a la pequeña y mediana empresa que está en los polígonos industriales. Ya se trabaja en hacer un estudio de las necesidades que tiene Capellanías y poner ese polígono industrial en el lugar que le corresponde. Nos hemos comprometido con lo empresarios y lo llevaremos a cabo.

Y los trabajos en el camposanto…

Seguiremos acometiendo obras. La ampliación de 700 nichos que ahora se ejecuta nos deja el año 2024 para hacer reparaciones en la parte antigua y actuar en los pabellones (en las cubiertas) y en diferentes patios, con reformas del solado y de zonas ajardinadas para embellecer el cementerio.

Contrato de residuos

¿Por qué se ha tardado tanto en resolver la contratación de la gestión de residuos a Valoriza?

Era importante dejar completo el expediente y justificado. Por fin, ya tenemos un contrato muy importante para la ciudad y en febrero, seguramente, estará en marcha y podremos ver esa nueva gestión en la ciudad.

¿Le sorprende que Conyser no se presentara a ese concurso?

Ha sorprendido a muchos. Se habrán echado sus cuentas. Es una empresa asentada en la ciudad y cacereña, tendrá sus razones...Hay que recordar que es un contrato a 11 años y que tienes que pensar en tu empresa de aquí a más de una década; en cómo quieras que siga. Supongo que han puesto encima de la mesa bastantes factores y habrán decidido renunciar.