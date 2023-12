La ONCE reparte 400.000 euros en Cáceres: "Los premiados son gente conocida del barrio"

El sorteo del cuponazo de la ONCE del viernes 8 de diciembre ha dejado 400.000 euros en Cáceres, donde se han vendido 10 cupones premiados con las cinco cifras del número 50679. Ha sido el vendedor Teodoro Espada, que ejerce la venta desde 1989, el que ha repartido la suerte desde su quiosco en la avenida Antonio Hurtado.

"Estoy muy feliz, repartir la suerte es motivo de alegría siempre. Tengo a los premiados más o menos localizados, es gente conocida del barrio", asegura Espada, que rebosaba de felicidad en la mañana de este lunes. No es la primera vez que los premios tocan en su puesto en los casi 35 años que lleva vendiendo cupones: "Hace unos años tocó 240.000 euros a un solo cupón, y hace más tiempo otros 300.000. Además, también he repartido premios sueltos de 35.000 euros, pero esos no los cuento", cuenta entre risas.

También ha querido aprovechar para felicitar a los premiados: "Se merecen la enhorabuena y la suerte de verse recompensados después de tanto tiempo, tienen mucha paciencia porque son muchos los días en los que no toca nada. Todo el mundo debería vivir un día así, aunque sólo sea por la alegría", explica.

El sorteo ofrece todos los viernes, por tres euros, un premio a las cinco cifras y serie de seis millones de euros. Además, se pueden ganar 134 premios de 40.000 euros a las cinco cifras del número premiado. Con el nuevo modelo de "por los lados puedes ser ganador", hay premio de 500 euros a las cuatro primeras y a las cuatro últimas cifras, 50 euros a las tres primeras y últimas, seis euros a las dos primeras y últimas, y reintegro de tres euros.