El PSOE afea a Bazo que se haga fotos en las obras de Cáceres

El Grupo Municipal Socialista ha invitado al PP a dejar de visitar e inaugurar obras gestión socialista si consideran que no hay herencia del anterior gobierno, y al concejal de Infraestructuras Víctor Bazo que "en lugar de dedicarse a criticar se ponga a trabajar para que no se pierdan millones de euros por su inacción y el retraso en ejecutar obras".

El concejal Andrés Licerán ha señalado que “Víctor Bazo debe tener un doble que se hace fotos en obras de gestión socialista como Parras y San Antón, Héroes de Baler, San Blas, el derribo del Bloque C de Aldea Moret, Ronda de la Pizarra o cuando la Otaex le da un premio al ayuntamiento por la accesibilidad en las paradas de bus. Que le pregunte a él si hay herencia”.

A juicio del PSOE "Bazo lleva seis meses vendiendo proyectos de la gestión del gobierno anterior, ha destacado, “como los aparcamientos disuasorios de Nuevo Cáceres y Parque del Príncipe, la ampliación del cementerio, el derribo del Bloque C, la cubierta de las pistas de Cáceres el Viejo… e incluso salió corriendo a hacerse una foto con el Premio de la Otaex sin hacer siquiera una mención a que no ha puesto ni un granito de arena en ese proyecto”.

De esta manera, los socialistas contestaban a la entrevista que este diario publicó el domingo con Bazo, y que precisamente criticaba la herencia del PSOE. "En lugar de hablar de que no hay herencia”, ha incidido Licerán, “lo que tiene que hacer es ponerse a trabajar en que no se pierdan millones de euros por su inacción desde que ha entrado a la Concejalía ya que no ha sido capaz de sacar la ejecución de las obras de los carriles bici a las Capellanías, los carriles bici de la avenida de la Hispanidad, el templado del tráfico en la Avenida España o los dos Centro Cívicos de Santa Lucía y Cáceres El Viejo cuyos proyectos quedaron redactados y no se han licitado las obras”.

La diferencia del respeto institucional "que se debe a las gestiones anteriores es clara, el PSOE tuvo que buscar financiación en 2019 para poder acabar proyectos de gestiones anteriores como en la ampliación del Parque del Príncipe e incluso rehacer proyectos que tenían deficiencias como los campos de fútbol de Pinilla o la calle Viena, e incluso se invitó a la anterior alcaldesa a compartir la apertura de estos espacios”.

Y ha añadido: "Rafa Mateos debería indicarle a su concejal que se ponga a trabajar de una vez en que los proyectos salgan y que abandone sus complejos y su obsesión con la legislatura anterior”, ha resaltado.

Finalmente, ha considerado que “Cáceres va a transformarse en estos años próximos y no es gracias a su gestión, sino a la gestión del equipo de Luis Salaya por más que a él no le guste reconocerlo. En lugar de hacerse tantas fotos en proyectos que ya venían de la anterior legislatura, le pedimos que se ponga a trabajar para que Cáceres continúe progresando con proyectos que, mal que les pese, dejamos muy avanzados y que podrían perderse si no hacen su trabajo”, ha aseverado Licerán.