Vox plantea al presupuesto de Cáceres un cheque bebé y un párking en Plaza de Italia, que Mateos acepta

El grupo municipal de Vox, la formación que lidera Eduardo Gutiérrez, ha planteado al borrador de presupuestos del alcalde, Rafa Mateos, la puesta en marcha de un cheque bebé y la adecuación de una parcela en la calle Trajano (barriada de plaza de Italia) para la construcción de un párking en superficie, entre otras medidas, que han sido aceptadas por el gobierno municipal.

Respecto al cheque bebé, el mandatario municipal ha recordado que se trata de una propuesta que también incluía el PP en su programa electoral y cuyo objetivo es "retener a la gente joven para que puedan montar su proyecto de vida en la ciudad". Sobre el párking, Mateos ha dicho que también estaba en la cartera del concejal de Infraestructuras, Víctor Bazo. El alcalde ha añadido que el documento de Vox está siendo estudiado por el edil de Economía, Ángel Orgaz, para encajarlo económicamente. Además, los servicios técnicos tienen conocimiento del mismo. "Son cuestiones en las que coincidimos tanto Vox como el Partido Popular", ha dicho Mateos.

El regidor ha apuntado que "el equipo de gobierno ha cumplido su compromiso de poner sobre la mesa el presupuesto" y ha considerado que "son unas cuentas muy buenas para la ciudad de Cáceres. Es un presupuesto expansivo en el que hemos demostrado que era posible bajar los impuestos y mantener las inversiones", ha reiterado Mateos. "Ahora lo que estamos esperando es que por parte del resto de grupos de la oposición, PSOE y Unidas Podemos, nos planteen propuestas". De hecho, el objetivo del alcalde "es alcanzar acuerdos con cuantos más grupos de la opisición mejor". El líder municipal "espera" que así sea porque estima que "es difícil decir no a un presupuesto que crece y apuesta por la ciudad".

El tren

Respecto a la puesta en marcha este domingo del tramo electrificado entre Badajoz y Cáceres por vía ferroviaria, Rafa Mateos no ha dudado en aseverar "que nunca es suficiente", pero que "es un paso más en ese objetivo de que Extremadura tenga un tren digno, pero desde luego no nos puede llevar al conformismo y lo que tenemos es que seguird reivindicando un tren que nos conecte con Madrid en un tiempo razonable y que, sobre todo, sea fiable".

Grandes infraestructuras

El alcalde ha pedido además a la Junta de Extremadura que se apueste por la ciudad de Cáceres "y que haya hechos reales". En este sentido ha recordado que su relación con la presidenta María Guardiola y su equipo de gobierno es "muy fluida", tanto es así que en el tema del aeródromo se está terminando el estudio por parte de una consultora. "Se habían ofrecido ocho alternativas" y en estos momentos se está trabajando con los servicios técnicos en torno a la posible ubicación aunque la opción que más gusta es la de Capellanías.

Las obras

El alcalde ha realizado estas declaraciones durante la visita que ha girado junto al concejal de Infraestructuras, Víctor Bazo, a las obras que se están realizando en el barrio del Perú para conectar las calles Sanguino Michel y Dionisio Acedo. Mateos ha recordado que la actuación era un compromiso electoral y que se lleva a efecto por petición de la asociación de vecinos.

"Son las pequeñas obras que hacen también ciudad y facilitan el día a día de los vecinos. En este caso se conecta el área en sus dos tramos para evitar dar un rodeo importante". La obra ya es una realidad, "garantiza la accesibilidad y hace más transitable el barrio". Mateos ha insistido en que "son actuaciones que nacen de escuchar a los vecinos".

Desde su llegada a la alcaldía y a través del contrato de mantenimiento, el gobierno local viene ejectuando una serie de proyectos, entre ellos la restauración de la fuente de Las Pérgolas en Casa Plata. Igualmente, en los próximos días la brigada de Obras se trasladará a Mejostilla en el entorno de la plazoleta que hay detrás del centro de salud. Además, en García Plata de Osma se restituirá un paso de peatones a la altura de la iglesia de Fátima y aprovechando esa acción se ha realizado un rebaje en ambas aceras para ganar en accesibilidad.

La opinión del PSOE

Entretanto, el Grupo Municipal Socialista ha invitado al PP a dejar de visitar e inaugurar obras gestión socialista si consideran que no hay herencia del anterior gobierno, y al concejal de Infraestructuras Víctor Bazo que "en lugar de dedicarse a criticar se ponga a trabajar para que no se pierdan millones de euros por su inacción y el retraso en ejecutar obras".

El concejal Andrés Licerán ha señalado que “Víctor Bazo debe tener un doble que se hace fotos en obras de gestión socialista como Parras y San Antón, Héroes de Baler, San Blas, el derribo del Bloque C de Aldea Moret, Ronda de la Pizarra o cuando la Otaex le da un premio al ayuntamiento por la accesibilidad en las paradas de bus. Que le pregunte a él si hay herencia”.

A juicio del PSOE "Bazo lleva seis meses vendiendo proyectos de la gestión del gobierno anterior, ha destacado, “como los aparcamientos disuasorios de Nuevo Cáceres y Parque del Príncipe, la ampliación del cementerio, el derribo del Bloque C, la cubierta de las pistas de Cáceres el Viejo… e incluso salió corriendo a hacerse una foto con el Premio de la Otaex sin hacer siquiera una mención a que no ha puesto ni un granito de arena en ese proyecto”.

De esta manera, los socialistas contestaban a la entrevista que este diario publicó el domingo con Bazo, y que precisamente criticaba la herencia del PSOE. "En lugar de hablar de que no hay herencia”, ha incidido Licerán, “lo que tiene que hacer es ponerse a trabajar en que no se pierdan millones de euros por su inacción desde que ha entrado a la Concejalía ya que no ha sido capaz de sacar la ejecución de las obras de los carriles bici a las Capellanías, los carriles bici de la avenida de la Hispanidad, el templado del tráfico en la Avenida España o los dos Centro Cívicos de Santa Lucía y Cáceres El Viejo cuyos proyectos quedaron redactados y no se han licitado las obras”.

La diferencia del respeto institucional "que se debe a las gestiones anteriores es clara, el PSOE tuvo que buscar financiación en 2019 para poder acabar proyectos de gestiones anteriores como en la ampliación del Parque del Príncipe e incluso rehacer proyectos que tenían deficiencias como los campos de fútbol de Pinilla o la calle Viena, e incluso se invitó a la anterior alcaldesa a compartir la apertura de estos espacios”.

Y ha añadido: "Rafa Mateos debería indicarle a su concejal que se ponga a trabajar de una vez en que los proyectos salgan y que abandone sus complejos y su obsesión con la legislatura anterior”, ha resaltado.

Finalmente, ha considerado que “Cáceres va a transformarse en estos años próximos y no es gracias a su gestión, sino a la gestión del equipo de Luis Salaya por más que a él no le guste reconocerlo. En lugar de hacerse tantas fotos en proyectos que ya venían de la anterior legislatura, le pedimos que se ponga a trabajar para que Cáceres continúe progresando con proyectos que, mal que les pese, dejamos muy avanzados y que podrían perderse si no hacen su trabajo”, ha aseverado Licerán.