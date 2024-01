Buda entra en la carrera por la Capitalidad Europea de la Cultura en Cáceres

A España le corresponde volver a ostentar la Capitalidad Cultural Europea (junto con Malta) en 2031. Y Cáceres ya ha entrado en liza para conseguir lucir esa vitola. De hecho, desde el ayuntamiento aseguran que ya se trabaja en la redacción de unos posibles estatutos para el consorcio, que gestione desde el punto de vista jurídico la capitalidad; así como en la creación de una oficina técnica.

Y en esta carrera también ha entrado Buda, porque los promotores del complejo budista (que ahora se prevé en el Valle de Santa Lucía, junto al Cerro de los Romanos) prevén que la finalización de las obras de construcción coincidirá con esa fecha: con el año 2031. «El desarrollo del Proyecto Gran Buddha supone una ventaja competitiva de la ciudad de Cáceres con respecto a las demás ciudades españolas que optan a la capitalidad», aseguran desde la Fundación Lumbini Garden (FLG), promotores del asunto.

Aparte de sus valores arquitectónicos y artísticos, la consideración de ‘proyecto de paz’ y la participación y contribución de los países de Asia «suponen un valor añadido a los propios valores histórico-artísticos de la ciudad de Cáceres». De hecho, la aspiración de Cáceres a convertirse en capital europea de la cultura ha recibido el apoyo del Venerable Dr. Dhammaratana, representante durante años del budismo ante la Unesco y presidente del International Forum on Global Faith and Culture, a quien la FLG presentó el Proyecto Gran Buddha el pasado mes de septiembre en Singapur con motivo de su participación en dicho foro.

Día del Vesak

Igualmente, ese proyecto será presentado ante la comunidad budista internacional durante la celebración del Día del Vesak de las Naciones Unidas de 2024, con representación de 84 países «a quienes se pedirá su apoyo para conseguir dicha capitalidad europea». El Día de Vesak se celebra el 23 de mayo. Esta fecha ha sido reconocida por Naciones Unidas como el día más sagrado para millones de budistas en el mundo, ya que coincide con el nacimiento de Buda hace más de 2.500 años, en el año 623 a.C.

Por último, desde la FLG destacan el desarrollo de la iniciativa académica del Proyecto Gran Buddha, en colaboración con la Universidad de Extremadura (UEX) en base a su acuerdo ya firmado, «que convertirá a Cáceres en la primera ciudad de España en ofrecer una titulación universitaria en estudios budistas». Y prevé que el máster (de 2 años) de Estudios Budistas para la Paz se ponga en marcha el próximo curso.

Notable odisea

La FLG ha participado en un webinar organizado por la International Association for Creative Arts in Education and Therapy, donde ha explicado la «notable odisea detrás del Proyecto Gran Buddha en España», en palabras del director de Relaciones Institucionales, Ricardo Guerrero.

En ese webinar han participado los doctores Abraham Vélez de Cea y Aleix Ruiz Falqués, en el que «hemos hablado de un proyecto que lleva ocho años gestándose, y su faceta académica», explica Guerrero. El objetivo de este proyecto «es la creación del Centro Gran Buddha, que será el primer centro budista ecuménico de Europa y el único de este tipo en el mundo».

Guerrero asegura que esta iniciativa «no se trata sólo del budismo; se trata de un enfoque holístico de la humanidad, la paz y el diálogo Este-Oeste, integrando el poder transformador de la compasión, la integración cuerpo-mente-espíritu». También se ha puesto en el foco «la necesidad de tender puentes de entendimiento entre Asia y Occidente, y no hay mejor forma de hacerlo que mediante el reconocimiento del sistema de valores y filosofía que han conformado de una forma u otra sus modelos sociales y forma de vida. Esta filosofía es la que representa un personaje histórico, el Buddha, que no es un dios, sino un maestro que personifica la búsqueda del ser humano de la paz y el fin del sufrimiento».