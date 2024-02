El cambio de la red en el R-66-A se hará por fases y se pagará con el anterior contrato del agua de Cáceres

El cambio y reforma de la red de abastecimiento de agua de la urbanización del R-66 sector A se acometerá por fases, en un principio serán tres. El proyecto, redactado por Canal de Isabel II y supervisado por los servicios técnicos del ayuntamiento, ya está listo y la previsión es que el concurso de la obra de la primera fase pueda salir a licitación «en unas semanas, espero que esté en un mes, le estamos dando prioridad», según precisó este lunes el concejal de Servicios Públicos, Pedro Muriel. El plazo de ejecución es de cinco meses, por lo que a finales de este año podría estar finalizada la modificación de la red. Antes hay que publicar el pliego y la licitación, tramitar el concurso con las valoraciones de las ofertas, hacer la propuesta de adjudicación, formalizar el contrato y, finalmente, hacer la obra.

El presupuesto es de 400.000 euros, cantidad que saldrá del remanente de crédito que queda del dinero que Acciona, la compañía que gestionó el servicio de abastecimiento y depuración de agua, tuvo que abonar al ayuntamiento de la liquidación de la concesión que se fijó en una sentencia. El saldo a favor del ayuntamiento fue de 3,7 millones de euros, de los que 1,8 correspondían a inversiones y mejoras comprometidas por la empresa que no se llegaron a ejecutar. Acciona estuvo al frente del servicio entre 2012 y 2015, el único periodo en el que no ha estado Canal de Isabel II.

Algunas de las averías en el barrio producidas en este mes. / EL PERIÓDICO

En esta primera fase se actuará en la zona baja del barrio, «se ha hecho un mapa y hemos visto que es la más afectada», explicó Muriel. En concreto se intervendrá en las siguientes vías: Tauro, Aries, Géminis y en tramos de las calles Libra y Escorpio.

Las tuberías de fibrocemento que hay en el barrio y que se montaron hace treinta años, cuando se acometió la urbanización, se cambiarán por otras de fundición dúctil con mayor resistencia y diámetro. La nueva red se colocará en el subsuelo de la calzada. La actual está soterrada bajo el acerado.

El sector A del R-66 es actualmente la zona de la ciudad con la red en peor estado. Solo entre los años 2018 y 2022 se recibieron en el ayuntamiento 35 avisos por roturas en la conducción general. A esto se suman las continuas averías que se han producido durante el último año con los consiguientes cortes en el suministro de agua.

El proyecto lo redacta Canal de Isabel II al ser una de las obligaciones del contrato de concesión de la gestión del abastecimiento y depuración. Sobre la cantidad de agua perdida por estas averías en el R-66, ni por parte de la empresa ni por los propios afectados se ha hecho una estimación. En la compañía precisaron que «esto se analiza estadísticamente al final del año porque al agua perdida por las averías es muy variable y no se tienen datos individuales por cada rotura».

Este diario preguntó este lunes al ayuntamiento sobre el porcentaje de agua que se pierde por averías o deficiencias en la red general. Al cierre de esta edición no había una respuesta. En el gasto de agua hay que hacer dos apartados, por un lado está la que se consume, que es algo menos de 10 hectómetros cúbicos anuales, y por otro está la que se factura, que no llega a 7. La diferencia es el agua que no se paga, dentro de la misma está la de las pérdidas en la red o la que va a parques y jardines.

En cuanto al resto de fases, la intención del gobierno local es que en una segunda se actúe en la calle Acuario y en la tercera se intervendría en el resto de vías. En las mismas se gastaría el resto de la estimación del coste, cuyo global es de algo más de un millón de euros.

Para estas dos fases, para las que se necesitarían más de 600.000 euros, aún no hay una financiación decidida, ni una fecha. Hay varias posibles líneas para afrontar el gasto: nuevo presupuesto local (se esperaría a 2025), remanente de tesorería tras la liquidación del presupuesto de 2023 (podría ser a partir de esta primavera con la modificación del presupuesto en vigor) o con cargo a las obras a las que está obligada Canal por el contrato de concesión del servicio (esto también podría ser a medio plazo, pero obligaría a una modificación de las ya comprometidas).

Sobre la causa por la que se repiten con tanta frecuencia las averías, una de las razones es que al repararlas entra aire, no compensa la presión del agua cuando se vuelve a dar servicio y se generan roturas en la conducción, además de que la red actual de fibrocemento, por su antigüedad, presenta numerosas deficiencias.