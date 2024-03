Habla Luis Espada, el cacereño que lleva 900 días en lista de espera: «Me ha llevado a caer en una depresión»

«Estar 900 días en lista de espera es uno de los motivos que me ha llevado a caer en una depresión porque mi familia también está pasando por malos momentos y no puedo ayudar todo lo que me gustaría. También dejé de fumar hace un año y he vuelto», es uno de los desoladores testimonios de Luis Espada, un cacereño que lleva desde el 16 de septiembre de 2021 -893 días en total- en lista de espera para una operación de la rodilla. «Ya no puedo ni bajar las escaleras de una forma normal, tengo que poner los dos pies en el mismo escalón. Ir a hacer la compra también se ha vuelto un imposible. Yo siempre he sido muy activo», cuenta este paciente, que apenas tenía 61 años cuando entró en lista de espera y se vio obligado a dejar de trabajar después de recibir la incapacidad en 2022.

Además de los problemas psicológicos derivados del retraso en la cirugía, también ha evolucionado su diagnóstico: «De la artroscopia de menisco a la artroplastia total». Esto ha provocado que los dolores le lleguen hasta la cadera y tenga que tomarse una pastilla todas las noches para dormir sin dolores. Espada también sufre artritis reumática que le obliga a tomar una medicación diaria.

Durante su última manifestación en las puertas del Hospital Universitario de Cáceres fue conocedor de que tan solo le quedan 15 días para que le caduque el preoperatorio: «Abandoné unos minutos a mis compañeros para acercarme a preguntar a la ventanilla. Deben llamarme durante estas fechas para hacerme la operación, pero ya se me caducó otro en 2021 y hubo que comenzar de nuevo». Ahora, este el gran temor que tiene: tener que volver a iniciar todos los trámites desde el principio.

Sigue a la espera

Por el momento, dará una tregua a las manifestaciones y esperará a que llegue el día 15. Pero si no recibe la llamada del Servicio Extremeño de Salud, amenaza con volver a manifestarse frente a la gerencia del Área de Salud y en el hospital San Pedro de Alcántara. También anima a otras personas que se encuentran en la misma situación que él a emitir sus quejas para que tengan en cuenta que necesitan una solución a la mayor brevedad posible: «Conocí a otra señora en la última protesta que organicé que también lleva más de 800 días en lista de espera. Ya nos hemos puesto en contacto y hará que la presión aumente», expone.

Espada teme que este retraso se deba a algún tipo de represalia: «Ya me lo he planteado porque fui el delegado de una empresa de transporte sanitario y no sé si este es el motivo por el que no me quieren operar. Me consta que han operado a otras personas en mi situación con menos tiempo de espera», indica con miedo.

Tres años de calvario

Tras el primer preoperatorio al que se sometió, que caducó hace más de dos años, comenzó a aumentar el diagnóstico. Ya ha reclamado en varias ocasiones, la primera fue a los seis meses, enviando una carta al personal sanitario. La última fue enviada el pasado mes de diciembre, pero todas tuvieron el mismo resultado: no obtuvieron respuesta. Su última idea fue contratar un abogado que enviase las misivas en su nombre y así fuesen más profesionales. «No sé si esto me ha favorecido porque no me han hecho caso», explica indignado.

Traumatología es la especialidad que más pacientes tiene en lista de espera: 7.291 en junio de 2023, con una media de 206 días, casi siete meses, esperando a la cita, aunque la ley de tiempos de respuesta fija un máximo de seis meses. Ahora, el Área de Salud cacereña trabaja en un plan de choque destinado a intervenir, en 2024, a los 637 pacientes quirúrgicos de este sector correspondientes a los años 2019, 2020 y 2021. De todos modos, aseguran que «es un problema heredado del gobierno anterior, que además es mucho mayor porque se habían ocultado las cifras reales».

Espada no está solo

El Defensor del Paciente remitió en la jornada de este jueves el caso de Luis Espada ante la Fiscalía de Cáceres y calificó el hecho como «grave». «La solicitud de su intervención, lo entendemos como una dejación de funciones de la administración pública, por tanto, su absoluta irresponsabilidad con los afectados en las listas de espera en el 100% de retrasos agravan la patología a tratar hasta costar la vida», aseguró la presidenta, Carmen Flores. También, el colectivo Una Extremadura Digna quiso solidarizarse y asistió junto a él a la manifestación del pasado miércoles. «Consideramos que hay que dar visibilidad a estas necesidades básicas, reclamando más profesionales, para que se ponga en marcha un programa de urgencia para acabar con las listas de espera, y para que se doten de recursos humanos y materiales a los centros hospitalarios», señalan en un escrito. El Grupo Municipal de Unidas Podemos también estuvo presente en la concentración con la portavoz Consuelo López y el concejal Álvaro Jaén.