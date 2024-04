Acto de concienciación en Cáceres: «Todos vivimos en el mismo mundo, el autismo está cerca de ti»

«Todos vivimos en el mismo mundo, el autismo está cerca de ti». Es la reivindicación de Jorge Plata, un niño de 12 años que pertenece al Aula Especializada en el Trastorno del Espectro Autista ‘Andrés García Gómez’ -del instituto Virgen de Guadalupe de Cáceres-, una sección que nació hace diez años y es pionera en los institutos de la provincia. Al mando de este aula están Juan Carlos Zambrano, como maestro de pedagogía terapéutica, y Miguel Moratinos Murillo, que se encarga de la parte de dicción y lenguaje. Una docena de alumnos, profesores y representantes de los grupos políticos celebraron en la mañana de este martes un acto por el Día Mundial del Autismo en la plaza Mayor y anunciaron un programa para concienciar sobre este trastorno que consistirá en colocar imágenes del día a día de los niños de este aula en los autobuses de la línea 2 y en cuatro marquesinas de la ciudad (en la calle Margallo, en Clara Campoamor, en Ronda de San Francisco y en avenida Isabel de Moctezuma).

Esta patología está caracterizada por tres cuestiones: la inflexibilidad mental, la carencia de relaciones sociales y la parte comportamental. También hay tres grados distintos en la enfermedad: leve, moderado y severo. «Los alumnos con los que trabajamos se encuentran en el primer nivel, ya que están bastante integrados socialmente y se comunican bien. Nuestro trabajo se centra en paliar el problema de la inflexibilidad», señala Moratinos. «Este aula fue creada gracias a los padres de los niños, que vieron que era muy necesario que cuando llegasen al instituto tuvieran también un grupo en el que apoyarse», apunta Zambrano, que también agradece el trabajo de asociaciones cacereñas como Aftea o Divertea.

Jorge Plata cuenta que «es un día muy importante porque sirve para recordar que no todos tenemos las mismas cosas y oportunidades». «Podemos andar de puntillas o enredar con las manos, pero debemos tener los mismos derechos. También necesitamos más ayudas en los colegios», reivindica ante este diario.

«Me gusta estar con mis amigos y compañeros. Me lo paso bien y saco buenas notas. Pero hay una cosa que me llama mucho la atención, y es cuando dicen que las personas con autismo vivimos en otro mundo. Me recuerda a las películas porque la realidad es que solo existe un planeta y todos formamos parte de él. Tenemos derecho a que se respeten nuestras diferencias», señala mientras lee un manifiesto para profundizar en la concienciación.

«Para esta campaña vinieron unos chicos muy simpáticos del instituto El Brocense a hacernos las fotos. A mí me gusta mucho la historia y la foto fue explicando a mis compañeros la Segunda Guerra Mundial. A mi compañero Hugo se la hicieron mientras tiraba con arco. Joel es un artista, le encanta dibujar, así que le fotografiaron en clases de pintura. A Ángel le encantan los videojuegos. Carlos, de mayor, quiere ser veterinario porque le gustan mucho los animales. Y para terminar, Gonzalo tiene un gran gusto musical y baila, canta y toca el ukelele. Ya veis que no hacemos cosas diferentes. Todos vivimos en el mismo mundo y el autismo vive cerca de ti», finaliza Plata, antes de recibir un sonoro aplauso.

