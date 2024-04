Sorteo: ¡Celebra el Día Mundial de la Bicicleta con un casco de alta gama!

El Periódico Extremadura en colaboración con Bicicletas Cáceres, regalan a nuestros lectores dos fantásticos cascos de bicicleta de alta gama.

La bicicleta no solo es un medio de transporte sostenible, sino que también ofrece una amplia gama de beneficios para la salud y el medio ambiente. Por ello, no solo es merecedora de tener su propio día, si no que debemos celebrarlo por todo lo alto.

Para participar, simplemente únete a nuestro concurso de Momento Ganador y descubre al instante si eres uno de los afortunados ganadores de estos cascos de alta calidad.

¡No pierdas la oportunidad de celebrar el Día Mundial de la Bicicleta con estilo y seguridad!

¿Por qué se elebra el día de la bicicleta?

Muchos encontrarán fácil esta pregunta y sólo con una primera lluvia de ideas ya tendrán varios motivos en mente que justifiquen que se celebre el Día Mundial de la Bicicleta.

El día 19 de abril se festeja el uso del transporte más ecológico que ayuda a salvar el planeta todos los días.

Su uso tiene una dimensión mundial y las dos ruedas se han convertido en la alternativa a los atascos con una buena manera de atajar por la ciudad, disfrutar de un paseo y practicar deporte casi sin darte cuenta. Cada año se venden millones de bicicletas y cada vez más son las ciudades que, como Valencia, se unen a ampliar el carril bici, hacer políticas amables para fomentar su uso para poner a la bicicleta por delante de otros vehículos más agresivos con el medio ambiente

