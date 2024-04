Pescueza vibra con su Festivalino

«El festival más pequeño del mundo» celebra su decimoséptima edición este fin de semana. Pescueza vive este fin de semana un ambiente cargada de música, ritmos, historia y tradiciones. Comenzó ayer con los conciertos de Tanxugueiras y Los Niños de los Ojos Rojos en la plaza Mayor. Este sábado es el turno de Entrenotass (16.30 horas); Canchalera (18.30); Deliranza (20.30); y Diván du Don, The Refrescas y MT80-We Rock (a las 22.30 horas).

Capitán Farrell, en el Corral de las Cigüeñas

Capitán Farrell ofrecerá un concierto este sábado a partir de las 18.00 horas en el Corral de las Cigüeñas (situado en la cuesta de Aldana, 6). Se trata de un proyecto de versiones de los más clásicos y más actuales temas del rock internacional (The Strokes, Franz Ferdinand, The Whoo o Muse). El grupo es de Cáceres, y es una remodelación de la conocida ‘Too Early for Groupies’.

El día grande del Festival de Magia

El festival Cáceres Mágico luce hoy su día grande con una doble función. En primer lugar, O Mago Paco estará en el Palacio de la Isla con su espectáculo ‘Ledicias 2.0’ a partir de las 12.00 horas. Esta actividad será gratuita. En segunda instancia, el Gran Teatro acogerá a las 20.30 horas la gran gala de magia. La entrada cuesta 12 euros y estará el campeón mundial de micromagia, Luis Olmedo, JCarrón y Juanje Moreno. Aún quedan billetes a la venta.

