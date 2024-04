Miss Cáceres finaliza entre las 24 mejores en el certamen nacional

Laura Sanandrés, que representaba a la provincia de Cáceres como miss en el certamen Reinado Nacional de Belleza celebrado durante esta semana en Salou, ha finalizado en el top 24 en el concurso nacional. A través de sus redes sociales se ha mostrado "tremendamente orgullosa de ver dónde he llegado con mi clasificación, trabajo diario y constancia, de mi fuerza de voluntad y por todo el aprendizaje que me llevo".

"He aprendido el verdadero significado de compañerismo, de entregarme e intentar sacarle una sonrisa al resto de participantes en momentos complicados y he recibido lo mismo. No os hacéis una idea de lo bonito que es recorrer cualquier parte de nuestro país y tener quien te reciba con los brazos abiertos", reza su comunicado.

La ganadora del campeonato 'Supranational' ha sido Elizabeth Laker, que representaba a Tenerife. En el podium le han acompañado las representantes de Valencia (Martina Suárez) y La Rioja (Ainara Martínez). En total, se presentaron 45 candidatas.