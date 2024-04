Un juez estudia paralizar la obra del aparcamiento del Parque del Príncipe de Cáceres

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo 2 de Cáceres ha admitido a trámite la demanda presentada por Adenex contra el polémico proyecto de ampliación del aparcamiento en superficie del Parque del Príncipe, que promueve el Ayuntamiento con fondos europeos, y estudiará si aplicar como medida cautelar, y a solicitud de esta asociación, la paralización de la obra “para salvaguardar el importante arbolado existente”.

"Valioso arbolado"

En cuanto a esa medida cautelar, Adenex alega que es para evitar la pérdida del “valioso arbolado en la zona”, que, “en ningún caso, es una zona residual como afirman las autoridades municipales”, ya que hay 100 ejemplares de árboles, de más de 10 especies diferentes: almendro, pino resinero, encina, pino piñonero, olmo, falsa acacia, chopo, castaño de Indias, alcornoque y cedro del Himalaya.

Algunos de esto árboles se plantaron en 1975, “por lo que tienen casi 50 años, y su destrucción produciría un daño al interés general difícilmente reparable a corto plazo”, estipulan desde el colectivo.

El Tribunal Supremo (TS) ha llegado a anular la construcción de edificaciones públicas en las zonas verdes si no está suficientemente justificada la elección Adenex

Incumplimiento de la normativa urbanística

En la demanda de Adenex se aduce el incumplimiento de la normativa urbanística, dado que el Plan General Municipal (PGM), en vigor desde el año 2010, clasifica los terrenos afectados como zona verde y, por tanto, destinados “a garantizar la salud, el reposo y el esparcimiento de la población mediante zonas arboladas y ajardinadas tendentes a mejorar la calidad ambiental y estética de los espacios urbanos”.

En las zonas verdes de más de cinco mil metros cuadrados, el PGM permite los usos deportivos y culturales “sin edificación y pequeñas edificaciones destinadas a mantenimiento de la misma zona verde o a kioskos de suministro de bebidas, prensa, etc. Pero no contempla la construcción de aparcamientos”.

Por otro lado, se alude a la falta de justificación e incumplimiento del “principio de no regresión”, dado que la jurisprudencia considera que las zonas verdes “cuentan con un nivel reforzado de protección por su función de mejora de la calidad de vida de las ciudades y cualquier reducción de las mismas debe estar muy especialmente justificadas”.

Aluden desde Adenex a que el Tribunal Supremo (TS) ha llegado a anular la construcción de edificaciones públicas en las zonas verdes “si no está suficientemente justificada la elección. Solo en los casos en los que hay una potente presencia de intereses generales se puede aceptar la reducción de una zona verde”.

En el caso del aparcamiento del Parque del Príncipe, alegan desde el colectivo, “no se ha realizado ningún estudio ni argumentación de la idoneidad de la zona elegida ni de la imposibilidad de ubicarlo en otro lugar”. En el aparcamiento del Parque del Príncipe "se pretende hacer la obra de forma expeditiva, sin una modificación del PGM”. Es decir, “se pretende reducir por la vía de una obra el nivel reforzado de protección que tienen estos terrenos por ser zonas verdes”.

Aparcamiento actual en el parque del Príncipe. / EL PERIÓDICO

Financiación de Europa

Igualmente, en la demanda se estipula que el 74% de la financiación del proyecto proviene de los Fondos Next Generation de la Unión Europea, “pero no cumple con los requisitos exigidos”. Para que estos fondos financien aparcamientos “deben considerarse disuasorios y debe ser una actuación integrada en un plan de movilidad sostenible”. Y añaden que en el PIMUS de Cáceres no aparece este aparcamiento.