Hablan los vecinos de la parte antigua de Cáceres: «No sabemos ni cuando nos van a cortar las calles»

«Un evento como el Mercado de la Primavera no empezó este viernes, comenzó hace varias semanas, cuando ya se sabía que iba a llevarse a cabo», señala el presidente de la Asociación Vecinal Ciudad Monumental, Juan Manuel Honrado. Las exigencias de los residentes en la parte antigua de la ciudad es «un protocolo adecuado», ya que no consideran que haya que buscar una alternativa en otras fechas y lugar -como anunció el pasado lunes el alcalde Rafael Mateos-, sino el «por qué esta cita ha salido tan mal». El valor patrimonial de la parte antigua de la ciudad se ha visto afectado este fin de semana debido a la colocación de largos cableados en las calles o por la colocación de barras de venta de bebidas alrededor de la imagen de San Pedro de Alcántara.

Honrado tiene claro que los motivos del mal resultado pasan por una comunicación más fluida entre todos los agentes implicados en la celebración de eventos de este calado. «No están hablando con las personas que formamos parte del engranaje del casco histórico de la ciudad y es algo fundamental para lograr la mejor convivencia posible para todos los implicados», señala a este diario. En este sentido, asegura que el consistorio ya le ha emplazado para la celebración de una reunión: «No sé si será por lo de este fin de semana o por la celebración de Womad -que será en tres semanas y aún no tiene cartel-, pero es un paso importante», cuenta.

«No es algo puntual, hay que hacer un planteamiento global de la celebración de estas fiestas, y en ello están trabajando ya los técnicos que redactan el plan de gestión del casco histórico. Está claro que el problema está en que no hay un control porque el protocolo no es el adecuado. No hay por qué eliminar ninguna cita», reitera.

El mismo para todo

«Los protocolos están muy carentes. Por poner un ejemplo, solicitan el mismo informe para la celebración de un mercado en la parte antigua que para una actividad de un cuentacuenos en el parque de Mejostilla. Esto es lo que no puede ser, te ponen las mismas condiciones y no tienen nada que ver», critica Honrado. «Los vecinos somos los que más sufrimos porque se esté empleando la ciudad monumental de esta forma. Necesitamos saber previamente qué hay establecido. No sabemos ni cuándo nos van a cerrar las calles», finaliza.

