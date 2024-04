Cáceres es la capital en la que más subió el alquiler en el primer trimestre del año

Cáceres fue la capital de provincia donde más subió el precio del alquiler en el primer trimestre del año, ese aumento fue del 7,1%, un dato que dio la portavoz del grupo municipal socialista, Belén Fernández, en el debate en el pleno de la corporación local de la moción presentada por su grupo político. Cáceres es la capital en la que más creció el precio del alquiler durante el invierno, con un incremento del 7,1%. Le siguen las subidas de Zamora (6,8%) Lugo y Guadalajara (5,8% en ambos casos), según un informe del portal inmobiliario Idealista.

En la moción, el grupo socialista insta a la Junta de Extremadura a redactar un estudio que analice la evolución de los precios de compra o alquiler de viviendas en Cáceres durante los últimos 5 años, considerando otros indicadores y variables necesarias para diagnosticar el estado de la oferta de viviendas para las personas residentes. El objetivo, según se indica en la moción, sería determinar si el mercado de la vivienda en Cáceres cumple con los requisitos establecidos en la Ley 12/2023, de 24 de mayo, para aplicar el índice de precios de referencia previsto en dicha ley.

También se plantea en la moción que se inicie de manera inminente los trabajos para la elaboración del Plan Municipal de Vivienda y Suelo en colaboración con la concertación social, "para detectar las necesidades y nuevas realidades a las que se enfrentan los cacereños y las cacereñas, y elaborar un marco estratégico que establezca prioridades y oportunidades en materia de vivienda para los próximos años, consolidando una red de participación y evaluación continua".

La moción no salió adelante al no contar con los votos de PP, en el gobierno, y Vox. El concejal de Urbanismo, Tirso Leal, justificó el voto en contra del gobierno local en que la solución "no pasa por intervenir en el mercado, sino por equilibrar la oferta y la demanda", insistiendo en que aplicar el índice sería "un suicidio inmobiliario" y en que no se trata de actuar en el precio, "sino en la falta de oferta".

