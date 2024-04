Cáceres: hechos y no ‘escaparate’

Sorprende que una política como Belén Fernández Casero, portavoz socialista en el Ayuntamiento de Cáceres, caracterizada por su mesura, su afán por la mediación y su capacidad de diálogo no haya controlado los tiempos y que su partido haya liderado en poco más de 24 horas una guerra realmente sorprendente, por lo enconada, contra el concejal de Turismo y Comercio, Jorge Suárez. Asegura la oposición que la organización de los mercados de Navidad, Semana Santa y Primavera «se está dando a dedo a una asociación», una acusación grave que, de haber pruebas, donde debería investigarse es en los tribunales interponiendo la correspondiente denuncia. De lo contrario, la impresión ciudadana puede que ser que se trata de una batalla de escaparate, de una agarrada más a las que nos tienen acostumbrados los políticos.

Belén Fernández critica la ausencia de concurso público para la contratación de estas ferias. Hasta ahí de acuerdo, pero sí llama la atención que el PSOE saque toda su artillería contra la Asociación de Comerciantes y Artesanos de Cáceres, la que precisamente lideró en 2021 una justificada protesta contra la entonces concejala socialista de Comercio, Marian Costa, exigiendo que el Mercado de Navidad se celebrara en Cánovas y no en la plaza Mayor, como se empeñaba de forma errática el anterior equipo de gobierno. Finalmente, fue la ordenanza de Venta Ambulante la que sirvió para ratificar de forma definitiva que ese mercado y el de Semana Santa no podían estar en la plaza Mayor. Suárez ha defendido su honorabilidad y ha aclarado que el ayuntamiento no organiza ningún mercado, sino que «responde a una serie de peticiones que hace una asociación de comerciantes de Cáceres para organizar un evento como cualquier otra empresa u organización». Aunque quizás la explicación no ha sido todo lo clara que debiera para zanjar las dudas sembradas.

Sin embargo, lo que más sorprende es la segunda polémica protagonizada por la concejala socialista Beatriz Cercas al reprochar a Suárez la falta de paridad en la Feria del Libro. Resulta una crítica un tanto paradójica teniendo en cuenta que el PSOE en el gobierno municipal se marcó unos objetivos para el certamen que tampoco se vieron cumplidos en su totalidad. Quizás lo que más convendría es la colaboración de los partidos para elevar el nivel de esta cita en una ciudad que aspira a ser capital cultural de Europa.

