Llega a Cáceres el hombre que te ayuda a ser feliz

Victor Küppers no tiene redes sociales, pero las inunda. Nacido el 23 de mayo de 1970 en Eindhoven (Holanda), cuentan que vive entre Camprodon y Barcelona y ahora está a punto de aterrizar en Cáceres. Lo hará el 18 de junio con su charla ‘Mentes expertas’ en el Palacio de Congresos, a las ocho de la tarde, con entradas que van de los 33 a los 99 euros. Este licenciado en ADE y Doctor en Humanidades, trabaja como formador y conferenciante y da clases en la Universidad de Barcelona y en la Universidad Autónoma de Barcelona. Anteriormente trabajó como vicepresidente de Barna Consulting Group y Research Assistant de IESE.

Cuentan que Küppers hace que el espectador recupere la ilusión de cada día, porque a su juicio, nunca es tarde para ello, para buscar la felicidad, para cambiar de vida. Víctor Küppers es una de las Mentes Expertas y aliados clave de los fundadores del proyecto de conferencias abiertas que lleva una década triunfando en España. Perico Cornejo y Marina Zambrana son los impulsores de esta iniciativa. En varias entrevistas ellos mismos han asegurado que cuando pusieron en marcha el proyecto de Mentes Expertas nunca imaginaron que llegarían a conectar con tantísimas personas. Son el alma de Mentes Expertas, pero también sus conferenciantes, que llevan años movilizando a masas con el único objetivo de hacernos más felices.

En realidad, la actitud positiva, el entusiasmo y el aprender a ser felices forma parte de un proceso vital que cada uno tiene que iniciar y practicar. Se trata de un auténtico aprendizaje con pautas de comportamiento y entreno del cerebro que los conferenciantes nos enseña a poner en práctica y que podremos aprender en el próximo Mentes Expertas.

Es el caso de Victor Küppers, un investigador nato mundialmente famoso por ofrecer conferencias y charlas motivadoras, divertidas y diferentes. Él es capaz de cambiar vidas y de sorprender al más incrédulo. Por ello, Mentes Expertas cuenta con el experto que pronto ofrecerá en Cáceres su bolo.

Victor Küppers compartirá con el público sus conocimientos y, sobre todo, su actitud, que es la forma en la que hablamos, nos comportamos, pensamos hacia las personas que nos rodean, por esto es muy importante trabajarla. Tu actitud te convierte en la persona excelente que eres o en la persona mediocre que también puedes llegar a ser.

La tarifa (ellos lo llaman ‘fee’) de este último grupo es bastante variable: está Victor Küppers «el profesional de los profesionales» que se embolsa unos 9.000 por un rato de charla, con un caché muy similar al de Toni Nadal, tío y exentrenador del tenista mallorquín.

Divertido y práctico

Victor Küppers expone de manera divertida, práctica y emotiva las claves fundamentales para desarrollar el potencial de cada persona. No es casualidad que los motivadores vídeos de este popular orador acumulen millones de reproducciones en distintas plataformas. Cautiva a un público entregado, que ya desde que pone en pie derrocha amabilidad. El formador especializado en psicología positiva Küppers, además de explicar las pautas que deben seguirse para afrontar la vida con una actitud más positiva, suele hacer mención a la ciudad que visita, un gancho que también conquista al respetable.

Es uno de los conferenciantes mejor pagados y más prestigiosos, sus charlas son seguidas por miles de personas que buscan en él las claves de la motivación. Küppers, experto también en ventas, lo tiene claro: «Vivimos en la queja continua, tenemos que parar y cambiar porque vamos como pollos sin cabeza».

Sostiene en varias entrevistas que «cuando alguien es alegre parece que tiene que ser un vago, superficial, y el que es mustio y rancio se ve como un profesional como la copa de un pino. Y no, tenemos que aspirar a profesionales alegres; nos gusta la alegría, nos gusta trabajar en entornos alegres, por supuesto». Y añade: «Vivimos en bucle y solamente vemos lo negativo, y a veces necesitamos parar y comprobar que todo lo que tenemos alrededor no funciona mal. Todos tenemos cosas buenas, pero las damos por descontadas. Entonces no las valoramos. Los expertos dicen que hay que valorar lo positivo, disfrutar de lo que tienes y no centrarte en lo que no tienes. Los que no tenemos ningún drama somos unos privilegiados en la vida. Hay mucha gente que sufre, que tiene dramas, esos tienen todo el derecho a estar enfadados, a no vivir con alegría, pero los que no tenemos dramas es imperdonable que perdamos la alegría». Y para terminar: en ocasiones conviene parar: « Cuando paras, te planteas «¿tengo la vida que quiero tener?», «¿soy la persona que quiero ser?», «¿qué puedo mejorar?».

Suscríbete para seguir leyendo