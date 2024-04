Cáceres rechaza que se estudie la intervención pública en el mercado del alquiler

Cáceres fue la capital de provincia donde más subió el precio del alquiler en el primer trimestre del año, ese aumento fue del 7,1%, un dato que citó este jueves la portavoz del grupo municipal socialista, Belén Fernández, en el debate en el pleno de la corporación local de la moción presentada por su partido. La información sale del portal inmobiliario Idealista, en el que se refleja que el precio del metro cuadrado de Cáceres no ha parado de aumentar desde octubre de 2023, según la documentación que sobre el municipio da Idealista. El valor al cierre de marzo era de 7,1 euros, una vivienda de sesenta metros cuadrados saldría por 426 euros, mientras que una de cien ya superaría los 700 euros.

La subida en Cáceres estuvo 2,4 puntos por encima de la media nacional, que se situó en el 4,3%. Tras Cáceres, las capitales con mayor incremento son Zamora (6,8%) Lugo y Guadalajara (5,8%).

En la moción, el grupo municipal socialista instaba a la Junta de Extremadura a redactar un estudio que analice la evolución de los precios de compra o alquiler de viviendas en Cáceres durante los últimos cinco años. El objetivo, según se indica en la moción, sería determinar «si el mercado de la vivienda en Cáceres cumple con los requisitos establecidos en la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda, para aplicar el índice de los precios de referencia previsto en dicha ley».

Cáceres instará a la Junta a que se reduzcan las listas de espera sanitarias El pleno de la corporación local aprobó la moción presentada por el grupo municipal de Unidas Podemos en la que se insta a la Junta de Extremadura a la elaboración de un plan de choque para reducir las listas de espera sanitarias y que se cumpla con los tiempos de espera que se establecen en la legislación autonómica. La propuesta se presentó al pleno de la corporación tras los casos que se han hecho públicos en las últimas semanas en los que las esperas para ser intervenido quirúrgicamente han superado los 800 días.

Fernández argumentó que en Cáceres hay indicios de que «se está tensionando el mercado» del alquiler, motivo por el que abogó por estudiar la evolución de los precios para la aplicación de los índices de referencia que establece la ley y la regulación de precios, recordando que la aplicación de los índices conlleva «bonificaciones fiscales» para los arrendatarios.

La moción no salió adelante al no contar con los votos del PP, en el gobierno, y Vox. El concejal de Urbanismo, Tirso Leal, justificó el voto en contra del gobierno local en que la solución «no pasa por intervenir en el mercado, sino por equilibrar la oferta y la demanda», insistiendo en que aplicar el índice sería «un suicidio inmobiliario» y en que no se trata de actuar en el precio, «sino en la falta de oferta». «La regulación del precio sin estimular la oferta tiene efectos contraproducentes», reiteró.

En términos parecidos se expresó la concejala de Vox, Raquel Mirat, que aseguró que la ley está provocando una «desprotección» para el propietario y «una escasez de viviendas». «Para que haya más viviendas en alquiler se tiene que fomentar, no dificultarlo (...) el problema es la sangría en la oferta disponible», subrayó la edil.

Por su parte, el concejal de Unidas Podemos, Álvaro Jaén, recordó como en los años previos al estallido de la burbuja hubo una explosión en la construcción de viviendas y el resultado fue un incremento de los precios. «-José María- Aznar aprobó en 1998 la ley del suelo y en solo diez años el precio de la vivienda creció un 167% (...) se construyó mucho, pero el precio no paró de subir». Unidas Podemos respaldó la moción presentada por el PSOE.

Suscríbete para seguir leyendo