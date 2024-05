El PSOE pide el plan de seguridad de Womad Cáceres porque «las cifras no cuadran»

Las cifras aportadas por el Gobierno local del primer Womad sin botellón siguen dando que hablar días después de que el festival haya finalizado.

62.759 asistentes el sábado

Si el pasado lunes el alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, aseguraba que la prohibición de hacer botellón en el perímetro del Womad «ha venido para quedarse» y que el festival había registrado una gran afluencia (con hasta 62.759 asistentes en la jornada grande del sábado, frente a los 42.870 en 2023); ahora, el Grupo Municipal Socialista (GMS) ha solicitado al Consorcio Gran Teatro que les facilite el plan de seguridad porque «los números que ha ofrecido el alcalde son contradictorios; no cuadran. La plaza Mayor y el espacio Womad han estado mucho más transitables este año; por lo que no concuerda con las cifras de aforo. Dado que el año pasado, con menos asistentes, según sus datos, se tuvieron que cerrar en algún momento los accesos al escenario principal».

Es decir, que o bien se han dado datos «confusos» o «no se ha cumplido con el plan de seguridad, que exige cerrar accesos cuando se rebasa un determinado aforo». Las cifras aportadas por el consistorio para el resto de jornadas de Womad han sido: viernes, 29.799 (frente a los 25.511 en 2023) y en la jornada inaugural del jueves, 14.737 (12.197 en 2023). Además de 9 toneladas de residuos menos que el año pasado.

«Hay público que prefiere este formato de Womad sin esas aglomeraciones, pero podrían haber defendido su modelo sin necesidad de mentir a la ciudadanía», apunta la portavoz del GMS, que insiste en que «los datos de la jornada del sábado nos han parecido sorprendentes».

Sin botellón

En cuanto a la eliminación del botellón, la portavoz socialista señala que «el botellón no se ha eliminado, se ha desplazado de la plaza Mayor a zonas aledañas, al Paseo Alto, al ferial...». Además, argumenta que el nuevo formato de Womad conlleva el peligro de no conectar con el público más joven: «Esto no es sólo un festival de música, sino un evento multicultural que transmite unos valores determinados, muy importantes en estos momentos. Y se corre el riesgo de que el público más joven desconecte de futuras ediciones» de un festival que suma tres décadas.

