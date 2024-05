Francisco Etxeberria, galardonado con el premio 'Conchita Viera': «El caso de los hijos de José Bretón fue el más sencillo de mi carrera»

Pregunta: Después de muchos años de la Guerra Civil seguimos buscando restos humanos, y los seguimos encontrando…

Respuesta: A mi nadie me explicó nada de la Guerra Civil. La gente se sacó las tripas en el campo de batalla, pero los que morían así sí terminaban en un cementerio. Pero hay miles de muertos que no participaron en ninguna batalla, pero fueron asesinados y enterrados clandestinamente en fosas comunes. Y vas a otras partes del mundo a interesarte por este tipo de cuestiones para enterarte finalmente que, a cien metros de mi casa en San Sebastián, había dos fosas comunes. Y luego todo el territorio estaba lleno, incluyendo Extremadura y Andalucía. Pero da igual, todo eso estaba pendiente y no se ha podido tratar hasta ahora. Es ineludible no prestarle atención.

P: Las actuaciones en la mina Terría o, actualmente, La Paloma resultan muy simbólicas porque el galardón hace referencia a este primer pozo…

R: Allí estaba Amado Viera, alcalde legítimo de Valencia de Alcántara. Aunque si fuese trabajador o campesino, sería también una injusticia. Cuando hacemos exhumaciones, lo más fuerte que yo he oído decir a los familiares es «¡qué injusticia!» No nos habían pedido nada a cambio, solo atención. Y yo no puedo mirar para otro lado, ni puedo ser neutral. Y menos tratándose de vulneraciones de los derechos humanos.

P: ¿Qué significa recibir esta primera edición del premio?

R: Además de la sorpresa, es una ilusión enorme. He recogido con una mano el premio y con la otra se lo voy a entregar a todo el equipo, incluyendo autoridades porque han existido muchas incomprensiones con este asunto. No entiendo que el premio pueda ser a mi persona, sino a las cosas que estamos haciendo entre todos. Y con el nombre de Conchita Viera emociona aún más por todo el recorrido que ha llevado a cabo, pero también por todas las personas que nunca encontraremos. Los que sí hallamos representan a los que nunca lograremos localizar, a pensar de la ciencia forense.

P: Emitió también un informe decisivo que dictaminaba que en una hoguera de la casa de José Bretón había restos óseos de dos niños pequeños…

R: Es curioso porque es uno de los trabajos más sencillos de toda mi carrera, aunque la gente no lo crea. En el mundo forense, hay cosas que son discutibles, en las que quizá no podamos ponernos de acuerdo. Pero en este caso fue tan fácil como decir «estos restos sí son humanos». A partir de aquí, podíamos ver otras cosas, pero estaba claro que eran humanos. Se produjo un error por parte de un técnico y cuando vi aquello de cerca dije que no siguieran buscando, que estaban allí.

P: ¿Queda mucho aún por encontrar de la Guerra Civil?

R: Sí. Hay medios humanos y técnicos para hacer esto, siempre que se quiera hacer. No es solamente una cuestión de dinero, también se necesitan infraestructuras, psicólogos, sociólogos, arquitectos y forenses. Hay personal formado y medios, a partir de aquí, hay que favorecer la coordinación y el impulso por parte de todas las comunidades. Todo el mundo tenía miedo, yo también. Pero hay que superarlo porque el éxito del franquismo había consistido en instalarse en el siglo XXI trasladándonos una serie de absurdos.

