Unas escuelas deportivas sin clausura en Cáceres

Otro año que la historia se repite. Parece que la mala fortuna se ceba con las escuelas deportivas municipales y su coincidencia con la fecha de las campañas electorales. Si el año pasado, la denuncia del PP cuando gobernaba Luis Salaya (PSOE) ante la junta electoral debido a la cercanía con las elecciones municipales obligó a aplazar la celebración, este año ha sido el PSOE, ya con Rafael Mateos en la alcaldía (PP)el que ha elevado su queja porque el acto coincidía con el inicio de la campaña electoral de las elecciones europeas. De nuevo, la junta electoral volvió a resolver que el acto debía aplazarse hasta estar fuera de cualquier acto de índole electoral con el fin de que no pueda influir, solo que este año al contrario que el anterior, no podrá celebrarse finalmente por cuestiones logísticas.

La resolución de la junta electoral de zona fue notificada, según el ayuntamiento, a las 15.00 horas, tres horas antes de que tuviera lugar el acto en la ciudad deportiva el pasado jueves. Esto provocó el malestar entre las familias de los menores inscritos por la premura y porque la situación volvía a repetirse. La circunstancia particular de este año, sin embargo, es que no hay capacidad para que la gran clausura tenga lugar porque, tal y como explicó a los medios el viernes el portavoz del equipo de Gobierno, Ángel Orgaz, el contrato con la empresa finaliza el 31 de mayo, una fecha que no da margen posible puesto que las elecciones europeas se celebran el 9 de junio y no pueden tener lugar antes por una cuestión legal.

Al respecto, el concejal lamentó la situación en su comparecencia en la junta de gobierno y reprochó que la situación de este año, con elecciones europeas, no era similar al del pasado, con elecciones municipales con candidatos locales. «Las cosas en política, son política, y luego las cosas como eventos culturales, deportivos, que afectan a familias, deben de ser valoradas aparte, yo creo que los contextos importan y el contexto de este año no nos parece similar al contexto del año pasado», concluyó.

