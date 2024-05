Soledad Carrasco: «La agenda se ha ampliado y no nos hemos limitado a la semana de la feria»

Pregunta. ¿Qué novedades presenta en 2024 el programa porque yo lo veo muy parecido al de los años anteriores?

Respuesta. Hoy dos grandes novedades que marcan la diferencia con las ediciones anteriores de la feria de San Fernando: la calidad de los eventos musicales y la vuelta de los toros. Hemos conseguido que Cáceres vuelva a la primera división en cuanto a conciertos. Que Robe haga doblete abriendo gira con más de 16.000 personas en el hípico no es casualidad, y que Ana Mena esté a punto de agotar las entradas en el Multiusos, tampoco. Hemos dicho que queremos ofrecerles a los jóvenes propuestas de ocio saludable y la música en directo es una estupenda manera de disfrutar. Ya dentro de la feria hemos programado conciertos pensando en todas las edades y gustos musicales. Por lo tanto no solo hemos mejorado la calidad, sino que hemos ampliado la agenda sin limitarnos solo a la semana de feria. Después del éxito del Womad sin botellón hemos ido más allá ofertando una programación muy completa durante el mes de mayo, que no ha existido nunca. Respecto a la vuelta de los toros a Cáceres después de seis años, creo que las colas para comprar entradas que hemos visto estos días lo dicen todo. Cáceres quiere festejos taurinos y nosotros hemos trabajado para conseguir que así sea.

P. ¿Qué marca o diferencia ha puesto su gestión en el programa de la feria de San Fernando?, y no me hable ahora de los toros porque de eso le quiero preguntar luego.

R. Para mí es una satisfacción haber programado una feria que ha surgido de la escucha y de atender las peticiones de todos los ciudadanos y ciudadanas de nuestra ciudad. Fruto de esa escucha, como te decía antes, hemos ampliado la oferta musical en jóvenes, adultos y mayores, con el festival de Vuelven los 90, Mocedades y los Panchos y Taburete. También hemos puesto a punto el ferial para que todos podamos disfrutar de sus instalaciones, hemos mantenido contacto fluido con los hosteleros para la Feria de Día… Nuestro santo y seña es escuchar a todos para mejorar la ciudad.

P. Está pendiente el traslado del ferial hacia el sur, más próximo el centro de formación de tropa, ¿se podrá realizar ese traslado durante su mandato?

R. Esta cuestión está encima de la mesa, es cierto, y el departamento de Urbanismo del ayuntamiento trabaja en ello. El número de casetas de animación se ha ido reduciendo en los últimos años, en parte por la competencia de la Feria de Día y en parte por la concentración de la oferta en pocas manos con grandes casetas de animación, ¿cambiarán este modelo? Se lo pregunto porque el año próximo tendrán que sacar otro concurso porque no se puede prorrogar más el actual. Es algo que no debemos decidir a la ligera. Será una decisión que no la tomará de manera unilateral el equipo de gobierno local. Como he dicho antes, nuestra marca es escuchar, y en este caso escucharemos con atención los consejos e ideas de los sectores afectados. Me reuniré las veces que hagan falta con ellos para que nos puedan trasladar sus opiniones y sus inquietudes con el objetivo de fundamentar aún más la decisión que se tome finalmente. Es la misma manera de trabajar que hemos seguido, por ejemplo, para mejorar el carnaval o el desfile de San Jorge, con cuyas asociaciones y colegios organizadores ya nos hemos reunido, anotando todas las mejoras que nos han propuesto para la próxima edición y las vamos a llevar a cabo. En el caso de las casetas, igual. Nos sentaremos con los que tienen más experiencia a la hora de su explotación, porque son ellos los que conocen cómo ha evolucionado el ocio en las ferias y cómo debemos adaptarnos a esos cambios.

P. Ahora sí, los toros, ¿entró usted en el ayuntamiento para traerlos de vuelta a la ciudad tras cinco años de vacío?

R. Yo entré en el ayuntamiento para unirme al proyecto de ciudad de Rafa Mateos y del Partido Popular, que para mí, sin duda, era y es el mejor proyecto para Cáceres. Me sentía capacitada para asumir distintas áreas, de hecho, al igual que el resto de compañeros, no sabía la cartera que se me iba a asignar cuando entramos a gobernar. Estoy muy satisfecha del impulso que le hemos dado a Festejos desde el minuto uno. Creo que la Navidad ha sido un punto de inflexión para ver que en Cáceres podemos pensar a lo grande y esa línea estamos manteniendo en otros eventos que se han celebrado y que ya he mencionado como San Jorge, el mercado medieval o el Womad. La vuelta de los toros es tan solo una de ellas. Yo estoy orgullosa de poder participar en que vuelva a haber festejos taurinos a Cáceres, pero hay que tener en cuenta que está siendo un trabajo colectivo. Los concejales de Infraestructuras, de Servicios Públicos, de Urbanismo y Patrimonio van a conseguir que la plaza de Toros de la Era de los Mártires luzca bonita el viernes 31 de mayo y el domingo 2 de junio durante las corridas de toros, porque la plaza presentaba un lamentable estado de abandono cuando entramos a gobernar. Eso sí que es una auténtica lástima: ver cómo un Bien de Interés Cultural estaba así de olvidado por pura dejadez del anterior gobierno.

P. ¿Qué aportan realmente los toros a la ciudad?, ¿tanta afición hay?

R. Son muchos los que no entienden una feria de San Fernando sin los toros, porque históricamente siempre los ha habido. Así que lo he hemos hecho es rescatar algo que forma parte a mi entender de la esencia de esta fiesta. No voy a entrar en que los toros son cultura y son movimiento económico, porque eso para mí es algo incuestionable. En lo que sí quiero entrar es en que en Cáceres hay afición, mucha y muy buena. Que no sólo ha lamentado estos años que no haya toros en su ciudad, sino que también exige calidad en los festejos taurinos. Fuimos muy exigentes en el pliego del concurso precisamente para eso: para tener toros de primer nivel. En esta feria se verá la respuesta de los más de cuatro mil aficionados que llenarán la plaza pagando su entrada, por cierto, más costosa que la de muchos conciertos que se han realizado estos años atrás con muchísima menos afluencia de público.

P. Tengo la idea de que es un negocio redondo para el empresario, no niego que corra un riesgo, pero con una subvención de 40.000 euros el riesgo es prácticamente cero para él y si además se ponen otros 18.000 para organizarle la presentación

R. Creo que partimos de una idea errónea. Primero, el empresario taurino ha resultado adjudicatario tras ganar un concurso público, recibiendo la subvención de 40.000 euros a la que se presentó. Exactamente igual que cuando se organiza o se contrata otra actividad en Cáceres. A la gala de presentación de la feria taurina se pidieron varios presupuestos, como indica la normativa y la organizó una empresa distinta que la que trae los toros a la plaza. Nosotros tratamos este evento como cualquier otra actividad cultural que se celebra en Cáceres. A la Semana Santa y al Womad también se les dota de una ayuda económica y, por otro lado, se contratan a otras empresas para su difusión, divulgación y publicidad. Sobre la rentabilidad, es una cuestión de las empresas que se presentan al concurso. Sobre la gala, es innegable que la vuelta de los toros está siendo todo un acontecimiento en Cáceres, pues no se celebran festejos taurinos desde hace casi 6 años y había que dar visibilidad aun sector olvidado durante tanto tiempo en nuestra ciudad. Por eso quisimos hacer una puesta de largo especial.

P. Los toros se han quedado limitados a la feria de San Fernando, ¿se podrán extender a otras fechas como San Jorge o San Miguel?

R. La plaza de toros Era de los Mártires está a disposición de cualquier empresa no solo para ofrecer espectáculos taurinos sino cualquier otro evento que, con el respeto y cuidado que debe exigirse, pudieran celebrarse en la misma. Esa es la clave para mantener nuestra querida plaza, su uso, y no dejarla en el olvido esperando que se mantenga sola.

