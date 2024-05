Vandalismo en Cáceres: destrozan las ventanillas de diez coches en la avenida de Cervantes

La avenida de Cervantes de Cáceres amanecía este martes con la noticia del destrozo de las ventanillas de hasta diez coches. Las primeras denuncias se produjeron a las 2.00 de la madrugada, momento en el que los agentes de la Policía Nacional inspeccionaron la zona afectada y pusieron en conocimiento de lo sucedido a los propietarios de los vehículos afectados.

El móvil de los destrozos, que se han producido a ambos lados de la vía -entre la casa de cultura Rodríguez Moñino y la pista polideportiva Llopis Ivorra-, era robar las pertenencias del interior. Aún se desconoce si la actuación se ha realizado en grupo y la parte de la avenida destrozada no dispone de ninguna cámara de seguridad que pueda ayudar en la investigación.

Una de las afectadas, que ha preferido no identificarse, cuenta que “se han llevado un pen y unas gafas de sol, pero nada de valor aunque me han rebuscado hasta en el maletero. Menos mal que no había nada de valor. Había otra mujer en comisaría que decía que sí le habían robado el bolso porque lo había dejado en el coche”. A la espera aún de conocer la documentación que le exigirá el seguro para el arreglo, ha llevado su vehículo hasta un taller para que no pase más tiempo en la calle y con el cristal roto: "Primero me han pedido la denuncia y luego seguramente tendrá que venir un perito a analizarlo". Además del destrozo en la ventanilla, los coches también pueden empezar a sufrir problemas con el elevalunas.

El presidente de la asociación vecinal Llopis-Ivorra, José Antonio Ayuso, denuncia la escasa presencia de efectivos policiales en los barrios periféricos y asegura que “el barrio se está volviendo inseguro porque se están cometiendo delitos que no se han producido nunca, hace mucho que empezamos a solicitar los guardias de distrito”. "Los residentes en esta zona nos estamos empezando a preocupar porque estamos viendo cosas muy extrañas, que no han pasado en la vida aquí. Además, es un lugar que está bien iluminado, pero es que por aquí no vive nadie porque es frente a los institutos", cuenta Ayuso.

"Tenemos una ciudad que, hasta hace poco, decían que era segura. Pero está empezando a convertirse en un lugar revoltoso. También hay que empezar a modernizarse, a utilizar cámaras de tráfico igual que en el centro. Las entradas a la ciudad son peligrosas y hay falta de seguridad. Estamos cansados ya de denunciar la inseguridad en los barrios, pero no viene ni un agente", denuncia Ayuso.