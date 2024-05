Cáceres se suma al Día Mundial Sin Tabaco con la lectura de un manifiesto en los soportales del ayuntamiento al que asistieron alumnos de centros escolares como el Paideuterion, Nazaret, Hernández Pacheco, Diocesano José Luis Cotallo o Proa. La cita estaba orgnizada por la Asociación Española Contra el Cáncer.

El alcalde de la ciudad, Rafael Mateos, anima a los jóvenes a decir "no al tabaco, no al vapeo" y se compromete a“hacer un esfuerzo para que los carteles instalados en 10 parques que indican que son libres de humo sean más sean más visibles, de mayor tamaño, para que realmente el mensaje sea efectivo”. De nada sirve, ha manifestado, “que desde las instituciones y desde organizaciones como la Asociación española contra el cáncer lancemos campañas divulgativas, si no contamos con la implicación de las personas a las que van destinadas”.

“En este caso, sois vosotros y vosotras, los jóvenes de Cáceres, quienes con este gesto hoy estáis demostrando que os importa más la salud y llevar una vida sana, que cualquier moda o presión del grupo de amigos… Estáis siendo ejemplo para muchos niños y niñas de nuestra ciudad”, ha resaltado Mateos.

El presidente de la Asociación Española Contra el Cáncer, Pedro Pastor, ha señalado que “somos la comunidad autónoma con más fumadores; y el tabaco es la primera causa de enfermedad y muerte, y mata cada día a entre 4 y 5 extremeños. El tabaquismo en Extremadura se nos ha ido de las manos por razones políticas, y sin embargo carecemos de una estrategia propia para luchar contra este gran problema, se invierte poco en campañas contra el tabaquismo y en unidades de tabaquismo”.

Ha pedido a todos los grupos políticos de la Asamblea “que tomen conciencia de esta realidad y se pongan a trabajar en ello”.