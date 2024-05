Cáceres: El ‘Máster’ y ‘La Cárcel’, a pleno funcionamiento

Hugo tiene 12 años y viene con su familia a la feria, aunque en poco rato sus amigos le buscarán para recorrer todas las atracciones de un recinto que, pese a que aún es temprano y el calor aprieta, comienza a abarrotarse. «La que más me gusta es el Flip Fly -que alcanza los 30 metros de altura y pone a las 16 personas que caben en sus coches boca abajo a esta cota-, aunque sé que las hay peores. La Extazy sí que me la quedo atrás, me da bastante miedo, y el barco vikingo también», explica este joven al que le «encanta» el ambiente que se forma para esta cita. Y también le pone pegas a la situación actual, ya que «los precios están un poco carillos y las horas sin música echan un poco para atrás».

Cáceres, ahora sí, tiene pleno derecho a decir que está de feria. Hoy es el día de San Fernando, con el que comienzan los días grandes de una de las citas más esperadas del año. Y estarán pasados por el calor, hasta 38 grados llegaron a marcar los termómetros en la jornada de ayer, aunque todo tiene sus remedios: granizados, abanicos, sombreros y, sobre todo, intentar buscar la sombra en cualquier esquina del recinto.

Silvia, Marta, Raquel, Javier y Sayo son un grupo de amigos cacereños de unos 15-16 años que adoran la feria por «las oportunidades que da para comprar prendas de ropa a un precio más barato». Y es que son muchos los puestos de venta que están instalados en la zona más próxima a la entrada al Recinto Hípico. «La que más nos gusta es el Máster, pero nosotros sí que nos montamos en todas», cuentan.

También es habitual ver a padre esperando en las colas de los ‘cacharritos’ mientras sus hijos disfrutan de algunas atracciones que, a su gusto, quizá no sean las mejores. «Telsi Garrido está junto a su marido esperando a que su hija, de 11 años, termine el viaje en la ‘Tarántula’. Todavía no dejo que se monte en todas, solo en las que van un poco acorde con su edad. Hay algunas que dan bastante miedo e imponen mucho», dice.

La noria, el ratón vacilón y los coches de choque son, sin duda, los lugares más frecuentados por los más jóvenes. Las colas que se forman en las inmediaciones de esta última son eternas y la disputa por conseguir un coche cuando suena la bocina es también digna de estudio: «Aquí el más rápido es el que se monta, da igual quien sea el que haya comprado antes la ficha», cuenta un feriante de la atracción.

Ahora, y tras varios días ya con una afluencia de público notable, la feria enfila los días grandes, en los que más gente va a asistir, coincidiendo con el festivo y el fin de semana. Y los empresarios que regentan las atracciones también se frotan las manos esperando ese momento. n

