Arranca el Festival de Teatro Clásico de Cáceres: precio, horario y sinopsis de cada obra

San Jorge inaugura la edición número 35 con ‘Burro’

 Será el 7 de junio en la plaza de San Jorge, a las 22.30 horas. Cuesta 18 euros de forma anticipada

Dirigida por Yayo Cáceres y con Carlos Hipólito, Fran García, Manuel Lavandera e Iballa Rodríguez en el reparto, el Festival de Teatro Clásico de Cáceres echa a andar con la obra ‘Burro’, de la compañía Ay Teatro. Será este viernes en la plaza de San Jorge, a partir de las 22.30 horas y el precio de la entrada es de 18 euros si se compra de forma anticipada y 20 el día del espectáculo.

Cuenta la historia de un burro atado a una estaca en una finca vacía que le cuenta su vida a su sombra mientras se acerca un incendio forestal. De esta forma, comienza un viaje tragicómico, divertido, tierno, poético y profundo que explora los grandes textos clásicos sobre el asno y la intensa relación entre el animal y el ser humano.

La música en directo y el teatro más puro acompañan a este animal sin nombre, de seis mil años de edad, en un recorrido por sus aventuras, desventuras y peripecias a lo largo de la Grecia y la Roma clásicas, la Edad Media festiva y carnavalesca, el Siglo de Oro español e inglés, la Ilustración y la Modernidad. Es un relato que lucha contra el olvido mientras el fuego sigue acercándose.

Contiene escenas y fragmentos de las fábulas de Esopo, El asno de oro de Apuleyo, Misa del asno y Testamento del asno (anónimo), Disputa del asno de fray Anselmo de Turmeda, Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes y Platero y yo de Juan Ramón Jiménez. Fue nominado al Premio Teatro de Rojas en la categoría de mejor actor en 2023.

Aterriza en el Gran Teatro ‘La discreta enamorada’

De la Joven Compañía Nacional de Teatro Clásico, será este 8 de junio a las 21.30 horas

'La discreta enamorada'. / E. P.

La Joven Compañía Nacional de Teatro Clásico aterriza en la bombonera cacereña para poner en escena la obra ‘La discreta enamorada’. Será este 8 de junio a las 21.30 horsa y está dirigida por Lluis Homar. En el reparto están Íñigo Arricibita, Xavi Caudevilla, Cristina García, Ania Hernández, Nora Hernández, Antonio Hernández, Pascual Laborda, Cristina Marín-Miró, Felipe Muñoz, Miriam Queba, María Rasco y Marc Servera. La entrada vale 20 euros de forma anticipada y 22 el día de la función.

La comedia amorosa de enredos llega a uno de sus puntos culminantes en la obra de Lope de Vega cuando en 1604 escribe esta obra. Su capacidad para dibujar personajes de enorme profundidad sin perder el control de la situación escénica para describir un mundo lleno de apariencias equívocas, o para cuestionar la rigidez de las normas morales y sociales de su tiempo, alcanzarán en esta hilarante comedia uno de los momentos álgidos del teatro del Siglo de Oro.

Las mujeres enamoradas que describe no solo exhiben su derecho a vivir libremente sus pasiones, luchando por ser quienes desean ser y amar a quienes desean; no solo nos seducimos con su inteligencia, ternura y tesón, sino que también son un alegato a la libertad individual como herramienta superior de construcción de la identidad en unos tiempos en los que la formación del yo empieza a ser esencial. Los versos que atesora la obra son de enorme belleza.

Morfeo estrena ‘Polvo serán, mas polvo enamorado’

El 9 de junio se pondrá en escena por primera vez esta obra en San Jorge a las 22.30 horas



'Polvo serán, mas polvo enamorado'. / E. P.

El 9 de junio, la compañía Morfeo Teatro pondrá en escena el estreno absoluto de la obra ‘Polvo serán, mas polvo enamorado’ a partir de las 22.30 horas en la plaza de San Jorge. Está adaptada y dirigida por Francisco Negro y en el reparto se encuentran Francesc Albiol, el propio director, Mayte Bona, Felipe Santiago y Santiago Nogués. El precio de la entrada es de 15 euros y valdrá 18 en taquilla. El espectáculo tiene una duración de 95 minutos.

La trama se construye en torno a una anécdota de inicio que sirve para el despliegue de las piezas literarias de Quevedo: el entierro de un cómico por parte de sus compañeros de farándula. Cuando están prestos a arrestarle, reciben la visita de un personaje que se presenta como la Muerte y que viene a llevarse al fallecido. Apesadumbrados por la funesta visita, descubren con sorpresa que su compañero resucita, ya que solamente se había quedado dormido borracho en el ataúd de atrezo que portaban. La Parca insiste en llevarse al falso resucitado, los cómicos apuestan por la hierática Muerte, que desprecia su oficio, pues nunca le hicieron gracia las comedias, que tras representarle su repertorio de entremeses y chanzas conseguirán sacarle una sonrisa. El trato está hecho, si consiguen hacerle reír dejará vivo al compañero, si fracasan uno de ellos se irá con ella al otro mundo.

En escena se abre un camino a lo insensato de buscar la felicidad con la fatalidad a nuestra espalda, y también a desafiar al destino con un sueño.

‘La loca historia del Siglo de Oro’ abre la segunda semana

Coproducida por La escalera de tijera y Z Teatro, llega a San Jorge el 12 de junio a las 22.30 horas

'La loca historia del Siglo de Oro'. / E. P.

Las compañías La escalera de tijera y Z Teatro coproducen la primera obra de la segunda semana del Festival de Teatro Clásico de Cáceres. ‘La loca historia del Siglo de Oro’ saldrá al escenario por primera vez en la plaza de San Jorge el 12 de junio a las 22.30 horas y tiene una duración de 60 minutos. Está dirigida por Javier Uriarte y en el reparto están Lola Sánchez, Cristina Zarandieta, Roberto Calle y Daniel Jaen. La entrada anticipada vale 12 euros y, el día de la función, 15.

Con esta obra, el objetivo es hacer un repaso a la etapa del Siglo de Oro español, poner en balanza cuestiones que hoy siguen de actualidad y que el público conozca la historia, errores y aciertos, que siguen vigentes aún; el valor del arte en la sociedad, la lucha de las personas para sobrevivir en la adversidad y, además, dar a conocer artistas de la época como Cervantes, Lope, Calderón, Velázquez, y así dar a conocer su influencia en la sociedad.

Para dar forma teatral a la historia y hacerla atractiva para el espectador, hay que rescatar la esencia de la historia de esta época y jugar con ella, aderezarla y enriquecerla mediante un trabajo creativo. Investigando con diferentes lenguajes escénicos como el clown, la comedia del arte, el teatro gestual, distintas disciplinas del circo como los malabares, manipulación de objetos, acrobacias o equilibrio, y la música en directo, logran ese objetivo de mostrar al público una obra entretenida que pondrán en escena en Cáceres el próximo lunes por primera vez.

‘Las locuras por el veraneo’ y una lucha por amor

La cita será el día 13 en la plaza de San Jorge a las 22.30 horas. Las entradas cuestan 18 y 20 euros



'Las locuras por el veraneo'. / E. P.

Eduardo Vasco fue el encargado de versionar y dirigir ‘Las locuras del veraneo’, quinta obra que saldrá a escena en la edición número 35 del Festival de Teatro Clásico de Cáceres. La cita será el 13 de junio en la plaza de San Jorge a las 22.30 horas y cuenta en el reparto con Jesús Calvo, Elena Ramos, Rafael Ortiz, Mar Calvo, José Ramón Iglesias, Alberto Gómez, Celia Pérez, Anna Nácher y Manuel Pico. El precio de la entrada anticipada es de 18 euros y 20 si se adquiere el día del espectáculo. Esta obra está recomendada para todos los públicos, tiene una duración de 90 minutos y la coproducen Noviembre Teatro y Teatro Español.

Mientras en la casa se prepara la salida para iniciar un ansiado verano en el pueblo de La Toscana Montenero, Leonardo comienza a darse cuenta de que sus posibilidades económicas no le van a permitir cumplir con los planes trazados. Mientras tanto, su hermana Vittoria ha continuado gastando en preparativos y se ha encargado un vestido a la última moda para ser la envidia de sus amigas en las reuniones sociales estivales.

Todo comienza a complicarse cuando comienzan a llegar noticias de la casa de su vecino Filippo, un hombre desahogado económicamente y padre de su amada Giacinta, que parece que ha decidido favorecer a su otro pretendiente: su rival Giglielmo, que puede, incluso, viajar junto a ellos. Por si fuera poco, la llama de la competencia prende los ánimos sin control cuando Vittoria se entera de que Giacinta ha encargado el mismo vestido que ella.

Doble cita con El Brujo y ‘Mi vida en el arte’ en San Jorge

La obra tiene un verso que rompe con el tiempo y se sitúa con el espíritu de fiesta del Siglo de Oro



'Mi vida en el arte'. / E. P.

Cáceres tiene una doble cita con Rafael Álvarez El Brujo los días 14 y 15 de junio en la plaza de San Jorge, ambas a las 22.30 horas. La obra ‘Mi vida en el arte’ tendrá un precio de 15 euros en la compra anticipada y 18 el día de la función.

En la sinopsis, el artista contempla el verso como una asignatura pendiente para cualquier actor que ame realmente el teatro y recuerda la frase de Nuria Espert, cuando señaló que no entendía que los actores no sintieran de vez en cuando la nostalgia apremiante de hacer teatro.

Los teatros clásicos revisten el arte escénico de su antigua dignidad y de su magia irrepetible. Y el verso le confiere al actor un magnetismo y una luz que no puede darle nunca el cine por más excelente que sea una producción cinematográfica. Para El Brujo, la civilización es predominantemente visual y la conformación del mundo se organiza a través del sentido de la vista en combinación con los rayos de la imagen. El verso rompe el tiempo y se pone al lado del espíritu de fiesta del Siglo de Oro español, ya que no hay forma de imaginarse a los grandes autores de esta época sin el verso.

Según el artista, «no hay forma más graciosa y perspicaz de definir el anonadamiento gozoso que transmite la poesía, especialmente la del teatro barroco». En el espectáculo, recoge los mejores versos de su carrera y ha afrontado una obra en la que el centro y la periferia, la motivación y la justificación, el punto de partida y el objetivo final, sean solo versos, versos y más versos.

‘El castillo de Lindabridis’ o cómo reinar en Tartaria

Dirigida por Gonzala Martín Scherman, es una comedia caballeresca sobre un enredo propio

'El castillo de Lindabritis'. / E. P.

‘El castillo de Lindabridis’ se editó por primera vez en 1691, aunque se había estrenado con fiesta cortesana en el Salón Real de Palacio al menos 30 años antes. Sin embargo, para redactar este libro, Calderón de la Barca se había inspirado en el Espejo de príncipes y caballeros de Diego Ortúñez de Calahorra, que remite a un tiempo anterior. El próximo 16 de junio, las compañías Nacional de Teatro Clásico y Nao D’Amores pondrán en escena esta obra a partir de las 22.30 horsa en la plaza de San Jorge. Dirigida y versionada por Gonzala Martín Scherman, tiene en el reparto con Miguel Ángel Amor, Mikel Arostegui, Alfonso Barreno, Alba Fresno, Inés González, Paula Iwasaki, Alejandro Pau e Isabel Zamora. El precio de las entradas va desde los 18 hasta los 20 euros.

Cuenta la historia de la princesa Lindabridis, que deberá casarse con un caballero que pueda vencer a su hermano Meridián en un torneo para heredar el trono de Tartaria. Para ello, en la búsqueda del marido que mejor se ajuste a sus necesidades, viaja por el mundo en un castillo volador. El espectáculo es una comedia novelesco-caballeresca de gran artificio -con lenguaje poético, música, danza, disfraces, seres fantásticos...-, construida sobre un enredo propio de las comedias de capa y espada.

Después de una larga búsqueda, por fin consiguieron encontrar la canción que mejor convocaba la fiesta, con la temática de la obra y un sonido actual. Y esa fue la famosa villanella napolitana ‘Si li femmene purtassero la spada’.

El tercer estreno llega con ‘La Torre’ y el actor Luis Valle

La obra dirigida por Ángeles Vázquez y Antonio Moreno, a escena el día 19 a las 22.30 horas

'La Torre' / E. P.

La compañía Albadulake, en coproducción con el Festival de Teatro Clásico de Cáceres, pondrá en escena la obra ‘La torre’ el próximo 19 de junio a las 22.30 horas en la plaza de San Jorge. Está dirigida por Ángeles Vázquez y Antonio Moreno y tiene en el reparto a Luis Valle. La entrada anticipada vale 12 euros y 15 en taquilla. Está recomendado para niños a partir de 12 años y tiene una duración de 65 minutos.

El protagonista de la obra es Seg, un científico joven que crea La Torre, el gran procesador que recoge información actualizada del mundo contemporáneo y en el que trabaja de manera incansable y casi enfermiza. Sin embargo, un acontecimiento amenaza su creación, y con ello, el reinado universal de Seg. Este detonante hace peligrar su estabilidad y que se encierre dentro.

En la obra hace un recorrido inverso y paralelo a la de Segismundo en ‘La vida es sueño’. Él ha vivido desde su nacimiento hasta el momento de la obra, con completa libertad y en plena posesión de su identidad. Poco a poco y a través de una red que lo va atrapando, de sus paranoias, miedos e inseguridades, comienza su retroceso del mundo real y se adentra en la red, donde el metaverso y las diferentes plataformas de redes sociales distorsionan la realidad, le hacen caer en una vida en paralelo, como si de un sueño se tratara.

Aunque la compañía nació en Andalucía, actualmente reside en el municipio cacereño de Cuacos de Yuste.

‘Liberad a los pájaros’: la obra de Santi Senso

Los cantantes Tamara Alegre y Jorge Peralta acompañarán al actor el día 20 en San Jorge

'Liberad a los pájaros'. / E. P.

El dramaturgo cacereño Santi Senso tendrá su espacio en el festival el día 20 de junio en la plaza de San Jorge a las 22.30 horas para escenificar la obra ‘Liberad a los pájaros’. Estará acompañado de los cantantes Tamara Alegre y Jorge Peralta. El precio es de 12 euros por entrada si se adquiere de forma anticipada, y el día de la función asciende hasta los 15. Tiene una duración de 80 minutos.

La obra es un acto de valentía hacia los anhelos soterrados, un atrevimiento para saltar del nido y poder cumplir los sueños. «Solo cuando te sientas en libertad podrás entender tus cárceles. Amado Don Quijote, te atreviste a dar sentido al sin sentido, una tarea esencial, pues diste libertad a muchos desdichados, aunque son estos a los que les das pena por t condición. Te han tachado de delirante cuando es la belleza de tu locura la que envidian. Estamos, seguimos en la lucha, pues así nos adoctrinaron. Amigo Quijote, ya hace tiempo que dejé de creer en las batallas contra ejércitos de cuerdos, pues no quiero matar ni que maten este amor sagrado y prfieor desarmarme para armarme de amor. Siento que esto no es solo un acto de valentía y coraje, sino de lucidez, ingenio y honestidad. Solo es posible gracias al instito que habita en la locura pues la corduro es manipuladora, hostil, enemiga del imaginario real», señala en la presentación del espectáculo.

Se trata de una de las actividades que Santi Senso enmarca en sus llamados ‘Actos íntimos’, para invitar a vivir una experiencia única.

‘El alcalde de Zalamea’: más que un drama de honor

Teatro Corsario cuenta la historia de una violación y su castigo. Será el día 21 en San Jorge

'El alcalde de Zalamea'. / E. P.

La compañía Teatro Corsario escenificará ‘El alcalde de Zalamea’ el próximo 21 de junio en la plaza de San Jorge a partir de las 22.30 horas. La obra está dirigida por Jesús Peña y tiene en el reparto a Carlos Pinedo, Blanca Izquierdo, Javier Bermejo, Pablo Rodríguez, Luis Heras, Raúl Escudero, Alfonso Mendiguchía y Teresa Lázaro. Durará 90 minutos, está recomendado a partir de 13 años y la entrada tiene un precio de 15 euros de forma anticipada y 18 el día del espectáculo.

‘El alcalde de Zalamea’ es mucho más que un drama de honor, pues posee la capacidad de involucrar al espectador en las escabrosas andanzas de sus personajes en clave de comedia para llevarle después a las puestas del horror. Cuenta la historia de una violación y su difícil castigo. Desde una perspectiva en la que solo cabe la condena de los hechos y el escándalo por la conducta de los autores, hay que prestar atención a la manera de comportarse del alcalde, que no duda en negociar con el violador de su hija e invitarle a ser su yerno; o de Isabel, la víctima, que entiende que es ella misma quien debe ser castigada. En definitiva, circunstancias, creencias y despropósitos de un tiempo pasado que, representadas en un escenario y sin alejarnos de la certera mirada de Calderón de la Barca, ayudan a comprender el presente, en el que necesariamente habrá que cuestionar lo que fue la sociedad en el pasado y descubrir cuánto han cambiado las cosas en todo el tiempo que ha transcurrido.

La historia de amor de ‘Mañanas de abril y mayo’

Don Juan de Guzmán, don Hipólito y don Pedro buscan a sus amadas por las calles de Madrid

'Mañanas de abril y mayo'. / E. P.

‘Mañanas de abril y mayo’ será la penúltima obra del Festival de Teatro Clásico de Cáceres. Las compañías Fernán Gómez y Teatro de Malta escenificarán este espectáculo el día 22 de junio en la plaza de San Jorge a partir de las 22.30 horas. Está dirigida por Laila Ripoll y tiene en el reparto a Jorge Yumar, Guillermo Calero, José Ramón Iglesias, Sandra Landín, Juan Carlos Pertusa, Cristina Bertol, Sheyla Niño y Ana Varela. La entrada cuesta 18 euros de forma anticipada.

Cuenta como, en casa de don Pedro se presenta súbitamente don Juan de Guzmán. Viene embozado a fin de no ser reconocido, pues le busca la justicia porque tiempo atrás dio muerte por celos a un caballero que encontró al salir de la casa de doña Ana de Lara, su enamorada. Su amor hacia ella le hace volver a Madrid, a pedir refugio a su amigo don Pedro, cuya casa es contigua a la de doña Ana. Don Pedro, a su vez, anda en galanteos por el parque de la ciudad tras doña Clara, de la que está perdidamente enamorado. Su amante es don Hipólito, el más fatuo caballero de toda la ciudad, quien le ha prohibido salir al parque, pero doña Clara burla la prohibición cubierta con un sombrero blanco, haciéndose pasar por una desconocidad de la que don Hipólito se enamora. Mientras tanto, Ana no sale de su casa si no es para ir a misa, pero por malentendidos terminda con el sombrero de Clara, con lo que don Hipólito cree que la desconocida es ella y empieza a galantearla. A partir de aquí, la acción se empieza a complicar.

Broche de oro al festival con ‘La Dama Duende’

San Jorge clausura el escenario con una obra de Mic Producciones a partir de las 22.30 del día 23



'La Dama Duende'. / E. P.

La Dama Duende es la historia de una mujer encerrada en su piso, y es el espectáculo con el que el Festival de Teatro Clásico de Cáceres 2024 pondrá el broche de oro a su edición número 35. La plaza de San Jorge clausurará el escenario el día 23 de junio a partir de las 22.30 horas con la compañía Mic Producciones. Dirigida por Borja Rodríguez y versionada por Fernando Sansegundo, el precio de la entrada oscila entre los 18 y 20 euros. En el reparto se encuentran Silvia Acosta, Luis Rallo, Eugenio Villota, Helena Lanza, Mario Alberto Díez, Anabel Maurín, Rafa Núñez y el propio Fernando Sansegundo.

La compañía elige los clásicos porque sus conflictos y personajes son complejos y sobrevuelan por encima de nosotros para enseñar el mundo. Sus peripecias merecen ser contadas y sus contradicciones marcan el rumbo y la potencia de la acción. Por lo que la dama enlaza directamente con el trabajo anterior en La Viuda Valenciana.

La mayor parte de la acción se desarrolla a oscuras, donde una alacena conduce a una estancia secreta desde la que presenciar la trama como un fantasma y presentarse como una aparecida. Rápidamente llegan a Madrid, del recién nacido ‘El Caso’, donde proliferan asesinatos y misterios sin resolver. Allí se mueve por la calle Fuencarral y sus hileras de pisos mal iluminados, por la literatura de aparecidas y sacamantecas, de historias publicadas en gacetas de la tarde, en escalofriantes historias oídas alrededor del aparato de radio.

